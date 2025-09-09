Nvidia такое и не снилось. Китай научился делать видеокарты лучше заводских флагманов. Таких нет больше нигде в мире

Китайские специалисты научились радикально улучшать флагманские карты GeForce RTX 5090. Если обычные ускорители поставляются с 32 ГБ видеопамяти, то в китайских ревизиях памяти сразу в четыре раза больше. И это при том факте, что карты 5090 вообще не должны доезжать до Китая, согласно новым американским ограничениям. 5090 на китайских «стероидах» предназначена не для игр – в отличие от оригинала, она создавалась для искусственного интеллекта.

GeForce из китайской «качалки»

В Китае создана видеокарта семейства GeForce, которой больше нет нигде в мире. Как пишет WCCFTech, местные специалисты трансформировали флагманский ускоритель GeForce RTX 5090, и без того очень производительный по меркам 2025 г., в настоящего монстра.

Стандартные карты GeForce RTX 5090, разработанные в первую очередь для игр, поставляются с 32 ГБ видеопамяти стандарта GDDR7 что уже более чем достаточно для всех современных видеоигр. Однако китайским энтузиастам этого показалось мало – они увеличили объем памяти ровно в четыре раза, до 128 ГБ.

Важно подчеркнуть, что GeForce RTX 5090 со 128 ГБ памяти – это не штучный проект. Такие карты поставлены на поток и выпускаются серийно, даже при том факте, что действующее американское законодательство напрямую запрещает продажи GeForce RTX 5090 в Китай.

По данным портала Gamers Nexus, 5090 в Китай привозят через Гонконг и Сингапур. В схеме участвуют многочисленные посредники, включая ремонтные мастерские. Очень часто карты попадают в КНР в багаже туристов.

Не игр ради, а интеллекта для

Китайские заводы превратили обычный GeForce RTX 5090 в 128-гигабайтный не ради того, чтобы китайские геймеры могли позволить себе играть в любые игры, которые выйдут в ближайшие пять-шесть лет. Кастомизированный ускоритель с таким объемом памяти создавался для нужд искусственного интеллекта.

Притом опыт у Китая в создании таких карт есть, и довольно обширный. Фабрики по тюнингу американских видеокарт появились в стране несколько лет назад на волне популярности искусственного интеллекта, и на момент выпуска материала в их коллекции есть, например, предыдущая флагманская карта Nvidia, RTX 4090, у которой на борту есть 48 ГБ видеопамяти вместо стандартных 24 ГБ. И это даже не рекорд для нее – существуют версии с 96 ГБ, но это единичные экземпляры, тогда как 48-гигабайтные выпускались серийно.

Эти кастомные решения пользуются большой популярностью на азиатских рынках, где полноценные графические процессоры для ИИ-технологий отсутствуют из-за высоких цен (включая пошлины) и торговых ограничений в некоторых регионах. Впрочем, китайская 128-гигабайтная версия 5090 тоже не отличается дешевизной – она стоит $13,2 тыс. или 1,09 млн руб. по курсу ЦБ на 9 сентября 2025 г. Рекомендуемая цена оригинальной 5090 – $2 тыс. или 164,7 тыс. руб.

Колоссальный труд

Чтобы создать видеокарту с увеличенным объемом памяти, недостаточно просто припаять дополнительные модули этой памяти на печатную плату в дополнение к имеющимся. По сути, китайские инженеры создают собственные ускорители почти с нуля – от оригинальных карт остаются лишь графический процессор, банки памяти и, возможно, некоторые другие элементы с печатной платы.

При этом вся схемотехника разрабатывается с нуля – создается полностью новая печатная плата, модули памяти на которой зачастую располагаются с двух сторон. Также китайские умельцы пишут новые прошивки, чтобы карты корректно определялись программно.

А пока одни инженеры заняты разработкой печатной платы, другие создают специальные системы охлаждения под них. Как правило, они двухслотовые, чтобы занимать меньше места в стойках.

Для сравнения, у компании Palit, известного в России и мире производителя видеокарт, в ассортименте есть карта GeForce RTX 5090 в исполнении Gamerock. Она занимает сразу четыре слота расширения ввиду системы охлаждения исполинских размеров. Толщина такой карты 70,4 мм.

Щепотка китайской магии

К моменту выхода материала не было доподлинно известно, как именно Китаю удалось увеличить объем видеопамяти на 5090 до 128 ГБ. Доступные сейчас чипы GDDR7 имеют плотность 16 Гбит и 24 Гбит, что конвертируется в емкость 2 и 3 ГБ на модуль соответственно.

С учетом этого, на обычной карте с односторонним размещением модулей можно расположить 32 или 48 ГБ видеопамяти, то есть при двустороннем будет максимум 96 ГБ. Для 128 ГБ потребовались бы 32-гигабитные модули, но такие пока не выпускает ни один производитель, подчеркивает WCCFTech.