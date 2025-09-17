США расследуют, как китайской Huawei удалось арендовать офис в кампусе Nvidia

Американские конгрессмены начали расследование причин, по которым Nvidia и «дочка» находящейся в черном списке Минпромторга США Huawei оказались прописаны в Кремниевой долине по одному и тому же адресу. Законодатели выясняют, сколько секретов в области полупроводников и ИИ могли выведать сотрудники китайской компании.



Обеспокоенность конгрессменов

Nvidia оказалась в центре расследования возможного «китайского шпионажа». Представители Конгресса США выясняют, как случилось, что Futurewei, дочерняя компания китайской Huawei Technologies Co, занимает в Кремниевой долине помещения на территории кампуса крупного американского производителя чипов, пишет Bloomberg.

Речь о трех зданиях, арендуемых Futurewei и имеющих тот же адрес, что и штаб-квартира Nvidia в Санта-Кларе (штат Калифорния).

«Это совместное размещение предоставило Futurewei беспрецедентный доступ к самым передовым возможностям Америки в области полупроводников и искусственного интеллекта», — заявили республиканец Джон Моленар (John Moolenaar) и демократ Раджа Кришнамурти (Raja Krishnamoorthi), входящие в состав специального комитета Палаты представителей Конгресса США по Китаю

От китайцев требуют отчета

В документе, подписанном Моленаром и Кришнамурти, указано, что Futurewei Technologies Inc. пользуется зданиями уже на протяжении 10 лет. Тогда как Nvidia получила полный контроль над этим участком только в 2024 г.

Nvidia Американские конгрессмены , стоящие на страже секретов Nvidia, подозревают китайскую Huawei в шпионаже

Конгрессмены потребовали от представителей Futurewei предоставить все документы и переписку, связанные с выбором объекта в Санта-Кларе, а также описание любой деятельности с участием Nvidia.

Представитель Nvidia заверил, что они обеспечивают «безопасность и сохранность своих офисов, сотрудников и интеллектуальной собственности»: «Даже там, где у нас есть соседи, мы создаем отдельный кампус, предназначенный только для Nvidia».

Huawei в черном списке

В 2019 г. Huawei по инициативе президента США Дональда Трампа (Donald Trump) была включена в список компаний, в отношении которых введены торговые ограничения — «черный список» Минторга. В связи с этим поставки Huawei высокотехнологичной продукции американского происхождения на законных основаниях и без получения специальной лицензии стали невозможны.

Осенью 2024 г. тайваньская TSMC пожаловалась властям США на возможные попытки обхода американских санкций со стороны Huawei, которая вроде бы хотела тайно, через посредника, разместить у нее заказ на изготовление партии чипов, по своей архитектуре сильно напоминающих Huawei Ascend 910B.

Моленар и Кришнамурти припомнили Futurewei также случай аж 2018 г., когда ее сотрудники якобы пытались проникнуть на саммит Facebook*, используя поддельное название американской компании, после того, как представителей Huawei отказались впускать.

Технологическое противостояние между США и Китаем в 2025 г. продолжает обостряться. В сентябре 2025 г. CNews писал, что NASA отказалась иметь дело с любыми китайцами, в том числе обладателями визы США. Граждане поднебесной, работавшие с NASA, утратили доступ к информационным системам космического агентства, а также более не допускаются до мероприятий, касающихся их работы — как в личном, так и в виртуальном форматах.

*Facebook принадлежит Meta Platforms, которая признана властями России экстремистской и запрещена.