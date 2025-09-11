Китайцам втихую запретили любое сотрудничество с NASA

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) запретило гражданам Китая принимать участие в любых его инициативах, в том числе обладателям визы США. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

С 5 сентября 2025 г. обладатели паспорта КНР, работавшие с NASA, утратили доступ к информационным системам агентства, а также более не допускаются до мероприятий, касающихся их работы – как в личном, так и в виртуальном форматах, рассказали Bloomberg источники в ведомстве на условиях сохранения анонимности.

Представитель NASA Бетани Стивенс (Bethany Stevens) подтвердила изменения в политике сотрудничества с китайскими гражданами: «NASA приняло внутренние меры в отношении граждан Китая, включая ограничение физического и кибербезопасного доступа к нашим площадкам, материалам и сети, чтобы обеспечить безопасность нашей работы».

NASA отказывается от сотрудничества с гражданами КНР

Ранее в NASA и так действовали ограничения на сотрудничество с Китаем, однако, как следует из материалов, опубликованных на официальном сайте агентства, при введении ограничений в отношении конкретных людей ведомство не ориентировалось на гражданство или национальность потенциального участника реализуемых NASA программ. Поводом для отказа такому кандидату мог стать факт наличия у него связей с государственными институтами КНР или китайскими компаниями, ведущими деятельность в соответствии с законами КНР.

Шпионаж и новая космическая гонка

В NASA не уточняют причины, по которым было принято решение запретить гражданам Китая любое участие в деятельности агентства. Однако, как отмечает The Register, NASA достаточно плотно сотрудничает с вооруженными силами и ВПК США, а попадание сведений о некоторых технологиях в руки основного геополитического противника в лице Китая представляет серьезную угрозу национальной безопасности.

США давно обвиняют Китай в шпионаже, в том числе промышленном. В 2023 г. за передачу китайскому куратору закрытых сведений о ВМФ США был арестован Вэньхэн Чжао (Wenheng Zhao), петти-офицер ВФМ, отвечавший за информационную безопасности ИТ-систем одной из американских военно-морских баз.

В июле 2025 г. 59-летний Чэньгуан Гун (Chenguang Gong), обладатель двойного гражданства США и Китая, работавший на одну из компаний Кремниевой долины, признался в хищении у двух компаний – производителей электроники более чем 3,6 тыс. документов, содержащих сведения, составляющие коммерческую тайну. Стоимость похищенных материалов оценили в несколько сотен миллионов долларов.

Часть украденных им документов касалась технологии производства датчиков для воздушных судов, являющихся частью системы защиты от ракетного вооружения с инфракрасной головкой самонаведения. Другая порция ценных материалов содержала описание устройства специальных камер, устойчивых к радиоактивному излучению, предназначенных для использования в спутниковых системах раннего предупреждения запуска ракет и отслеживания объектов, движущихся с гиперзвуковой скоростью.

Согласно заявлениям представителей Федерального бюро расследований США (ФБР), в период с 2014 по 2022 г. Чэньгуан Гун неоднократно принимал участие в государственных программах Китая по поддержке талантов, ведущих исследования по ряду направлений в сфере технологий. По данным ФБР, это щедро вознаграждается властями КНР. Примечательно то, что на подобные мероприятия мужчина каждый раз заявлялась с технологией, развитием которой занимался его текущий работодатель.

Как отмечает The Register, изменения в правилах NASA могут иметь отношение к новой космической гонке, в которой США противостоят КНР. Обе страны планируют совершить высадку на Луне в ближайшие годы. Причем бывший глава NASA Джим Брайденстайн (Jim Bridenstine) ранее заявил, что с большой вероятностью первыми до естественного спутника Земли доберутся именно тайконавты. С его мнением категорически не согласен нынешний руководитель аэрокосмического агентства Шон Даффи (Sean Duffy), который считает, что первыми будут американцы.

NASA закручивает гайки

В начале сентября 2025 г. президент США Дональд Трамп (Donald Trump) своим указом запретил профсоюзам NASA проведение забастовок из соображений национальной безопасности. Распоряжение было принято на фоне бюджетной неопределенности и планов урезать финансирование агентства на $6 млрд.

Особой рациональностью в расходовании бюджетных средств NASA не отличается. Проведенная в 2023 г. аудиторская проверка в NASA показала, что агентство за последние пять лет пустило на ветер около $35 млн. Они ушли на бесполезный софт, а также пени и штрафы за его несвоевременную оплату.