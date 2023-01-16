Разделы

Бизнес Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в госсекторе
|

NASA потратила $35 млн на бесполезный софт. Кибербезопасность под угрозой

Аудиторская проверка в NASA показала, что агентство за последние пять лет пустило на ветер около $35 млн. Они ушли на бесполезный софт, а также пени и штрафы за его несвоевременную оплату. Это угрожает кибербезопасности организации, предупреждает аудитор. О проблемах сообщалось еще пять лет назад, но исправить ситуацию в агентстве планируют только к 2027 г.

У NASA проблемы с осознанностью в тратах

NASA не хватает общекорпоративной программы управления софтом, пишет издание Nextgov. Внутренняя инспекционная проверка обнаружила, например, «расточительные траты» на неиспользуемые лицензии. Как уточняется в отчете, за последние пять лет агентство потратило почти $15 млн на ненужное ПО, еще $20 млн ушли на штрафы, пени и переплаты за софт.

Отчет генерального инспектора о проверке был опубликован 12 января 2023 г. В нем говорится, что «НАСА не внедрило централизованный инструмент управления программными активами для обнаружения, инвентаризации и отслеживания данных о лицензиях в соответствии с требованиями федеральной политики. Политика NASA по управлению программными активами не является всеобъемлющей или стандартизированной, что оставляет неясными роли, обязанности и процессы».

К чему привели такие траты NASA

Проверяющий в своем отчете пришел к выводу, что организация может подвергнуться рискам кибербезопасности из-за сложившейся практики управления ПО, установил генеральный инспектор агентства.

nasa600.jpg
За последние пять лет NASA потратило почти $15 млн на ненужный софт и еще $20 млн ушли на штрафы и пени, связанные с ПО

Из отчета следует, что при текущих водных NASA находится «в годах» от достижения цели по переходу на централизованную и консолидированную модель корпоративного софта. В то же время такая практика позволила бы успешнее контролировать операции по управлению программными активами и обеспечивать внедрение лучших федеральных практик по кибербезопасности.

«Усилиям по внедрению общекорпоративной программы управления препятствуют как бюджетные, так и кадровые проблемы, а также сложность и объем лицензионных соглашений агентства», — говорится в отчете.

Что делать NASA

Аналитик рекомендовал ряд действий по улучшению процессов связанных с софтом в NASA. Из очевидного, агентству необходимо внедрить единый инструмент для контроля за ПО, а также обзавестись централизованным хранилищем софта, который разрабатывают внутри агентства.

Он также призвал повышать квалификацию персонала, занимающегося ПО и разработать в рамках всего агентства ограничения привилегированного доступа к определенному софту. Также, по мнению инспектора, NASA необходим менеджер по управлению программным обеспечением всего агентства, он должен подчиняться директору по информационным технологиям.

Реакция агентства на проблемы

NASA в целом согласилось с выводами и заявило, что сейчас агентство находится в процессе пилотного запуска корпоративного инструмента управления ПО. Масштабировать его на всю организацию планируется до 2027 г.

Как в VK создали корпоративный суперапп для 10 тысяч сотрудников
Цифровизация

Некоторые рекомендации агентство к концу 2023 г. Речь идет о централизации анализа расходов на ПО, новые условия отслеживания нарушений лицензий и штрафных выплат, а также разработку общеагентских процессов для ограничения доступа к определенным информационным ресурсам.

На проблемы закрывают глаза

За последние пять лет инспектор неоднократно выпускал отчеты, в которых указывалось на «повсеместные недостатки» во внутренней работе NASA, методах управления рисками цепочки поставок, а также на «недостаточный прогресс» на пути агентства к улучшению общего управления ИТ.

Как писал CNews в марте 2022 г. аудиторская проверка NASA, показала, что все относящееся к вопросам национальной безопасности и помечено грифами «Конфиденциально», «Секретно» и «Совершенно секретно» достаточно защищено в том числе от инсайдерских угроз.

Однако значительная часть технологической информации в NASA не является засекреченной. Это касается многих «высокозначимых активов и критической инфраструктуры», в том числе научных, инженерных и исследовательских данных, информации о сотрудниках и сведений о материально-техническом снабжении.

Юлия Божко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростелеком» создал особую компанию по разработке инструментов обработки данных

Softline купил крупного провайдера Microsoft Azure

Власти Казахстана начали расследование против «Яндекс.такси»

Хакеры взломали десятки российских компаний из-за уязвимости в электронной почте Microsoft Exchange

Softline купил международного разработчика финтех-продуктов

Авиакомпания «Россия» будет экономить на топливе после перехода на отечественное ПО

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Криптовалютные биржи: где купить криптовалюту в 2023 году

Подводим итоги: 10 лучших TWS-наушников 2022 года

Умные телевизоры с диагональю 43 дюйма: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще