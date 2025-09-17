Разделы

Бизнес Кадры Техника
|

Денег нет, но вы учитесь. Компании отказываются оплачивать обучение сотрудников. Россиянам приходится развиваться на свои

Российский бизнес крайне редко вкладывается в обучение своих работников. Россиянам приходится тратить на курсы собственные деньги. Некоторые организации все же инвестируют в повышение квалификации работников, но суммы на это закладывают довольно скромные.

Тратить зарплату на учебу

Работникам российских компаний приходится самостоятельно оплачивать курсы повышения квалификации. Как пишут «Ведомости», 90% работающих в штате записываются на платные курсы, не дожидаясь поддержки со стороны работодателя. Лишь 4% работников учатся за счет работодателя, остальные вынуждены тратить на учебу собственную зарплату.

Лишь треть сотрудников готовы тратить время на получение навыков, которые пригодятся на текущем месте работы. Есть и те, кто пошел на курсы ради освоения совершенно новой профессии, таких — 11,3%.

Жадность или предусмотрительность

Одна из основных причин, по которой работодатели не спешат финансово вкладываться в обучение сотрудниковстрах потерять свои инвестиции. В компаниях опасаются, что уже обученный персонал трудоустроится к конкурентам.

sstu6.jpg
senivpetro / FreePik
Компании хотят, чтобы у них работали квалифицированные кадры, но вкладываться в обучение не спешат

Пойти на риск чаще готовы представители крупного бизнеса. Как пишут «Ведомости», в таких организациях действует правило «лучше мы обучим, и он уйдет, чем не обучим, и он останется».

Артем Сычев, «РТ-Информационная безопасность»: Через пару лет стоимость услуг информационной безопасности снизится благодаря автоматизации и широкому внедрению ИИ

Безопасность

Еще одна причина — равнодушное отношение работников к бесплатному (то есть оплаченному работодателем) обучению. Управляющий партнер брендингового агентства Depot Алексей Андреев сообщил изданию, что сотрудники часто не ценят такое обучение и не уделяют ему должного внимания.

Согласно статистике платформы поиска работы hh.ru, из более 3300 специалистов, опрошенных в июне 2025 г., 52% самостоятельно получили знания по работе с нейросетями и ИИ-инструментами для использования их на текущей работе. Из них 8% прошли бесплатные онлайн-курсы, 5% — платные, 7% — внутреннее обучение в компании. Основная масса обошлась без курсов, а, как пишут «Ведомости», на работе действовала «методом тыка».

Иногда они платят

По информации образовательной платформы «Нетология», российские компании готовы финансировать обучение своих сотрудников, но закладывают на это минимальный бюджет. Так, крупный бизнес выделяет на образование своих работников не более 2 млн руб. в год. Максимальная сумма достигала 20 млн руб. в год., но это исключение.

Компании малого и среднего бизнеса в среднем тратят на обучение 260 тыс. руб. в год, максимальные вложения — 1,2 млн руб. в год. Компании чаще выбирают не полноценные комплексные программы корпоративного образования, и отдельные курсы.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артем Сычев, «РТ-Информационная безопасность»: Через пару лет стоимость услуг информационной безопасности снизится благодаря автоматизации и широкому внедрению ИИ

Камчатка готовится к четырем дням без интернета

Карточка товара за пару кликов. Как ИИ ускоряет создание продуктового контента и снижает его стоимость

Экс-глава Tele2 возглавил компанию - владельца «Билайна»

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

Инфляция нипочем. Российские программисты вышли на полмиллиона в месяц благодаря нейросетям. Опрос

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще