МТС запустила маркетплейс цифровых решений для малого и среднего бизнеса

МТС объявила о запуске собственного маркетплейса цифровых решений для малого и среднего бизнеса. Маркетплейс обеспечит удобный выбор новейших технологий для бизнеса и онлайн-покупки цифровых B2B-продуктов в режиме «одного окна». В будущем на площадке появятся комплексные предложения, рассчитанные на отдельные отрасли и направления бизнеса, а также персональные рекомендации и консультации виртуального ассистента для предпринимателей.

Платформа разработана продуктовой командой МТС. На витрине размещено более 100 сервисов для бизнеса из экосистемы МТС. Цифровые продукты, работающие на основе Big Data, ИИ и IoT, разделены на категории: это геосервисы, информационная безопасность, связь и интернет, облачные решения, таргетированные рассылки и реклама «МТС Маркетолог», искусственный интеллект, совместная работа, коммуникации и «Интернет вещей».

Например, на витрине уже доступно российское программное обеспечение и оборудование по сервисной модели, сервис управления командами «Мобильные сотрудники», интеллектуальное решение для управления встречами и задачами «МТС Линк», облачное видеонаблюдение и видеоаналитика.

Платформа позволяет сразу оплачивать товары, либо откладывать их в корзину, чтобы вернуться и оплатить позже. Для удобства навигации разработчики предусмотрели множество фильтров, позволяющих выбирать сервисы, например, по размеру бизнеса, потребностям клиента и отрасли. Благодаря кратким описаниям предприниматель сможет быстро разобраться во всех тонкостях передовых технологий и подобрать подходящие решения в режиме конструктора.

Технологичная платформа гарантирует безопасность и надежность всех операций, а для оформления покупки предпринимателю достаточно ввести всего два реквизита – ИНН и ОГРН. При этом приобрести можно не только сам продукт, но и дополнительные опции к нему в один клик.

«Впервые на рынке мы перевели все взаимодействие с бизнесом в онлайн и создали полноценный аналог классического маркетплейса для бизнеса. Предприниматели получили максимально широкий выбор сервисов с ИИ и Big Data. Привычный клиентский опыт позволит приобретать даже сложные цифровые продукты в комфортной среде маркетплейса и так же просто, как заказывать продукты на дом. Мы планируем масштабировать маркетплейс за счет пополнения витрины как собственными новыми продуктами, так и решениями от партнеров. Уже в ближайшее время маркетплейс сможет учитывать индивидуальные потребности клиентов, предлагать наборы решений для различных отраслей бизнеса, а «умный» поиск и виртуальный ассистент – подбирать готовые решения за считанные секунды», – отметил директор по маркетингу и развитию B2B-направления МТС Андрей Михальченко.