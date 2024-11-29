Разделы

Цифровизация
|

Компания DCLogic вошла в топ-15 поставщиков ИТ-решений в ритейле в 2023 г. по версии CNews

Российский системный интегратор DCLogic, специализирующийся на разработке собственных продуктовых решений, вошел в число пятнадцати крупнейших отечественных поставщиков ИТ-решений в розницу в 2023 г. по версии CNews, продемонстрировав рост выручки на 26,7%.

CNews Analytics, основываясь на данных о приросте выручки ИТ-поставщиков в 2023 г., опубликовало рейтинг «Цифровизация ритейла 2024», в который вошли 69 компаний.

DCLogic, работающий на стыке информационных технологий и промышленной автоматизации, по итогам 2023 г. улучшил свои позиции на три пункта в рейтинге поставщиков ИТ-решений в ритейле, продемонстрировав рост выручки за год на 26,7%. Совокупная выручка компании от проектов в рознице по итогам 2023 года составила 1,7 млрд руб.

Специалисты компании отмечают, что для развития ритейла и роста электронной коммерции в России необходим соответствующий уровень цифровизации и DCLogic активно поставляет в сектор ритейла различное оборудование, включая серверы, системы хранения данных (СХД), системы резервного копирования (СРК) и терминалы сбора данных (ТСД).

Евгений Шелестюк, генеральный директор DCLogic, также связывает рост объема продаж с несколькими ключевыми факторами: «Прежде всего, рынок розничной торговли демонстрирует уверенные темпы роста. Выручка и доходы крупнейших ретейлеров увеличиваются. Появляются новые форматы магазинов, которым нужно оборудование для создания собственных инфраструктур или масштабирования уже существующих. Также усиливается внимание к вопросам безопасности и резервного копирования данных в связи с кибератаками на крупные компании. Помимо этого, активно внедряются технологии на основе ИИ, которые требуют мощностей для анализа и прогнозирования. Наконец, создаются новые платформы для различных целей, таких как объединение поставщиков и партнеров, разработка мобильных приложений и ряд других».

Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат
Облачные тренды

Почти треть выручки топ-20 участников рейтинга приходится на производителей кассового и торгового оборудования. Их рост поддерживается как диверсификацией продуктов, так и новыми программными решениями. Изменения в рознице создают спрос на аутсорсинг ИТ-услуг. ИИ и мобильные приложения помогают ритейлерам ускорять работу и персонализировать взаимодействие с клиентами.

Совокупная выручка топ-20 участников рейтинга CNews Analytics «Крупнейшие поставщики ИТ в розницу 2023» составила 86,5 млрд руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как в России сэкономили сотни миллиардов рублей на финансировании разработок в сфере цифровых технологий

В России появился новый способ кражи денег через WhatsApp

Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат

Власти утвердили размер налогового вычета для ИТ-компаний и телекома

Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro

ИТ-директор «Алроса»: как выжить бизнесу без российских GPU-серверов

Конференции

Современные контакт-центры 2024

Российские программно-аппаратные комплексы 2024

Современный цифровой офис
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Нужны ли ли камкодеры в 2024 году: 5 актуальных моделей

Лучшие бесплатные видеоредакторы для ПК: выбор ZOOM

Сплит-системы Daichi: как выбрать подходящий кондиционер

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще