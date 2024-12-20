DCLogic: Рынок ИТ-решений в России вырастет в 2025 году на 30%

Российский системный интегратор DCLogic, специализирующийся на разработке собственных продуктов и внедрении высокотехнологичных систем, прогнозирует в 2025 г. рост рынка облачных решений до 30%. При этом применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в бизнес-аналитике увеличится на 40%. Об этом CNews сообщили представители DCLogic.

Эксперты DCLogic выделяют три ключевых технологических тренда, которые определят ИТ-ландшафт в 2025 г. Эти направления вызваны растущим спросом отечественных компаний на цифровую трансформацию, фокусом на инновационные решения и поддержкой государственных инициатив.

Тренд 1. Развитие платформ управления облачной инфраструктурой и виртуализацией

С ускорением цифровизации, особенно в сфере государственного управления, наблюдается стремительный рост спроса на решения для управления облачными системами и виртуализацией. Введение норм, обязывающих учитывать ИТ-активы, дополнительно стимулирует развитие этого направления. В ответ на эти изменения, одним из проектов компании в уходящем году стало внедрение платформы Infrabase, которая позволяет эффективно управлять ИТ-инфраструктурой и автоматизировать жизненный цикл виртуальных машин. Как отмечают пользователи платформы, благодаря виртуальному управлению ИТ-инфраструктурой команды могут самостоятельно управлять пулами мощностей и экономят до 90% времени на выполнении рутинных задач.

Тренд 2. Аналитика больших данных с использованием искусственного интеллекта (ИИ)

В условиях растущего объема генерируемых данных ИИ-аналитика становится особенно важной, поскольку требует более эффективных методов обработки и анализа. Она позволяет компаниям оптимизировать процессы, снижать затраты и принимать более взвешенные решения. В поддержку этого направления внедряется национальная стратегия по развитию искусственного интеллекта, которая включает в себя инвестиции в исследования и внедрение передовых технологий в сфере ИИ.

Тренд 3. Гибридные локальные и облачные вычислительные инфраструктуры

Сочетание локальных и облачных ресурсов через гибридные вычислительные решения становится одним из главных направлений. Такие инфраструктуры объединяют различные механизмы вычислений, хранения данных и сетей для решения сложных задач. Ключевым элементом являются платформы управления облачной инфраструктурой — Cloud Management Platforms, которые позволяют легко интегрировать облачные сервисы с уже существующими ресурсами.

«Внедрение платформ для управления облаками и виртуализацией становится неотъемлемой частью работы организаций, стремящихся к оптимизации процессов и соблюдению нормативных требований. Мы ожидаем роста этого рынка минимум на 30% в 2025 г. Кроме того, мы считаем, что аналитика с использованием ИИ трансформирует подход к принятию бизнес-решений. Прогнозируем рост их использования на 40% уже в 2025 г., и эта тенденция будет сохраняться до 2027 г.», — отметил Андрей Стеблевский, директор по развитию бизнеса DCLogic.

О возможностях укрепления позиций промышленных предприятий, бизнеса и всей ИТ-отрасли на рынке, рассказал Евгений Шелестюк, генеральный директор компании «DCLogic»: «Мы считаем, что запуск национальной программы «Экономика данных», которая предусматривает налоговые льготы и финансовую поддержку для приобретения отечественного программного обеспечения, будет стимулировать новшества и рост конкурентоспособности. Кроме того, новые требования по наличию внешней выручки от продажи программных продуктов для их сохранения в реестре российского ПО подтолкнут разработчиков к повышению качества решений и выходу на международные рынки. Благодаря этим изменениям и развитию таких технологий, как платформы управления облаками и гибридные вычисления, российский ИТ-рынок готов совершить качественный скачок в 2025 г».