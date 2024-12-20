INFRABASE — это комплексное решение, которое обеспечивает контроль над виртуальной инфраструктурой. Программа охватывает весь жизненный цикл виртуальных машин: от создания и настройки до эксплуатации пользователями. Вся инфраструктура компании отображается на одном экране, что упрощает управление и делает его более удобным.