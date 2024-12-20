DCLogic INFRABASE
INFRABASE — это комплексное решение, которое обеспечивает контроль над виртуальной инфраструктурой. Программа охватывает весь жизненный цикл виртуальных машин: от создания и настройки до эксплуатации пользователями. Вся инфраструктура компании отображается на одном экране, что упрощает управление и делает его более удобным.
DCLogic и организации, системы, технологии, персоны:
|DCLogic - ДиСиЛоджик 36 3
|Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
|Broadcom - VMware 2359 1
|Red Hat Ansible 103 1
|Broadcom - VMware vSphere 554 1
|Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
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