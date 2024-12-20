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DCLogic INFRABASE


INFRABASE — это комплексное решение, которое обеспечивает  контроль над виртуальной инфраструктурой. Программа охватывает весь жизненный цикл виртуальных машин: от создания и настройки до эксплуатации пользователями. Вся инфраструктура компании отображается на одном экране, что упрощает управление и делает его более удобным.

 


20.12.2024 DCLogic: Рынок ИТ-решений в России вырастет в 2025 году на 30% 1
05.11.2024 «DCLogic»: 80% ИТ-специалистов испытывают задержки с конфигурированием виртуальных машин 1
03.09.2024 DCLogic представляет новое решение для автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

DCLogic и организации, системы, технологии, персоны:

DCLogic - ДиСиЛоджик 36 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Broadcom - VMware 2359 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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