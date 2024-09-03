DCLogic представляет новое решение для автоматизации управления ИТ-инфраструктурой

DCLogic, один из ведущих российских системных интеграторов с опытом разработки собственных ИТ-решений, выводит на рынок новое программное решения INFRABASE. Продукт предназначен для управления инфраструктурой и автоматизации жизненного цикла виртуальных машин и позволяет компаниям сэкономить до 90% рабочего времени на рутинных задачах. Об этом CNews сообщили представители DCLogic.

Infrabase — это комплексное решение, которое обеспечивает полный контроль над виртуальной инфраструктурой. Программа охватывает весь жизненный цикл виртуальных машин: от создания и настройки до эксплуатации пользователями. Вся инфраструктура компании отображается на одном экране, что упрощает управление и делает его более удобным.

Система основана на модульной архитектуре, что позволяет гибко адаптировать продукт под требования каждого клиента. Основные модули включают управление виртуальными машинами, учет объектов инфраструктуры, автоматизацию процессов, управление Kubernetes, оценку и планирование мощностей, а также расчет их органического роста. Infrabase обеспечивает возможность прогнозирования на основе исторических данных и аналитики, в том числе использование предиктивной аналитики на базе искусственного интеллекта, что помогает планировать будущее развитие ИT-ресурсов.

Продукт имеет ряд преимуществ. Он объединяет управление виртуальными машинами и автоматизацию процессов в одном интерфейсе, предоставляя полный контроль над всей инфраструктурой, включая управление DNS-зонами и IP-адресами. Новое ПО осуществляет сбор актуальных данных с нескольких тысяч виртуальных машин менее чем за 30 минут. Программа также обеспечивает безопасное хранение конфиденциальных данных с использованием модуля Secrets и поддерживает DevOps-практики через интеграцию с Ansible. В дополнение к этому, Infrabase упрощает управление кластерами Kubernetes, обеспечивая прозрачность и консолидированное представление информации об ИТ-ландшафте.

Infrabase отличается микросервисной архитектурой, что позволяет гибко адаптировать его под потребности компаний и интегрировать ПО с различными внутренними и внешними системами. На сегодня платформа поддерживает интеграцию, как с популярными приватными облаками на базе «VMware» «vSphere», «Openstack», так и публичными ведущими Российскими облачными провайдерами «Яндекс.Облако», «Cloud.ru», «ВК». Это обеспечивает централизованное управление всеми облачными ресурсами и эффективный контроль над виртуальной средой предприятия.

Infrabase подходит для использования в любой компании, имеющей инфраструктуру и виртуальную среду, независимо от ее размера, а также индустрии.

Продукт доступен как по подписке, так и в виде постоянных лицензий с ежегодной поддержкой, что обеспечивает гибкость в его внедрении и использовании.

«В начале 2022 г. мы обратились к нашим клиентам, чтобы узнать, какие задачи и вызовы стоят перед их бизнесом. Выяснилось, что многие компании сталкиваются с трудностями в эффективном управлении информационными системами, планировании роста инфраструктуры и ускорении настройки виртуальных машин. Эти запросы легли в основу разработки INFRABASE, — сказал Евгений Шелестюк, генеральный директор DCLogic. — Мы уверены, что Infrabase станет как эволюционным, так и революционным решением, которое значительно ускорит эти процессы, позволит эффективнее использовать ресурсы компании».

Денис Тищенко, директор по развитию направления управления ИТ инфраструктурой, сказал: «Infrabase создан с учетом потребностей клиентов для решения ключевых задач, с которыми сталкиваются современные компании в ИT-секторе. Это решение позволяет значительно ускорить вывод продуктов на рынок, сэкономить время специалистов и сократить затраты на управление ИT-инфраструктурой. Мы уверены, что INFRABASE в перспективе станет новым стандартом управления инфраструктурой в России. Мы уже успешно используем его в своих процессах и готовы предложить это решение нашим клиентам. Одним из важных преимуществ Infrabase является его практическое бизнес-применение. Каждый ИT-директор сможет быстро рассчитать стоимость системы и ее облачного размещения, а также предоставить результаты в виде диаграмм и графиков. Это значительно облегчает взаимодействие между ИT-департаментом и бизнесом и наглядно демонстрирует, на основе каких данных были приняты те или иные решения».