Infrabase вошел в реестр российского программного обеспечения

Российский системный интегратор DCLogic c опытом разработки собственных продуктовых решений объявил о включении платформы для учета и управления ИТ-инфраструктурой Infrabase в единый реестр программного обеспечения (ПО) России для электронных вычислительных машин и баз данных. Это подтверждает соответствие продукта требованиям импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители DCLogic.

Платформа Infrabase представляет собой решение для учета и управления ИТ-инфраструктурой и охватывает весь жизненный цикл виртуальных машин — от создания и настройки до эксплуатации. Платформа объединяет управление виртуальными машинами и автоматизацию процессов в одном интерфейсе, обеспечивая контроль над всей инфраструктурой, включая учет кластеров Kubernetes, DNS-зон, сетей и IP-адресов.

Платформа построена на модульной архитектуре, что позволяет адаптировать ее под индивидуальные потребности заказчиков. Решение позволяет компаниям и предприятиям проводить комплексную оценку и планирование мощностей, включая бюджеты на органический рост.

Infrabase включает в себя ряд ключевых модулей, таких как управление виртуальными машинами, планирование мощностей (Capacity Management), учет объектов инфраструктуры и Asset Management, автоматизация и контроль на базе Ansible, а также модуль интеграции с Kubernetes и биллинг. Модули позволяют заказчику автоматизировать процессы, самостоятельно вести учет объектов инфраструктуры, контролировать финансовые затраты.

Кроме того, платформа обеспечивает автоматический сбор данных с инфраструктурного слоя, включая количество и использование виртуальных машин, информацию о DNS, IP-адресах и виртуальных сетях. Доступны также данные об установленных операционных системах и прикладном ПО.

Платформа предоставляет информацию о Namespaces, которую можно связать с конкретной информационной системой, что позволяет получить полное представление о ее состоянии. Infrabase обеспечивает безопасное хранение конфиденциальных данных и поддерживает DevOps-практики через интеграцию с Ansible. Помимо этого, платформа упрощает управление кластерами Kubernetes и предоставляет объединенное представление информации об ИТ-ландшафте.

Евгений Шелестюк, генеральный директор компании DCLogic: «Включение платформы Infrabase в реестр российского программного обеспечения означает прохождение отечественной сертификации и говорит о соответствии требованиям экспертной оценки и соблюдении всех установленных государственными ведомствами норм. Это подтверждает также и надежное качество работы разработанного нами ИТ-решения – продукт соответствует высоким стандартам российского ПО. Реестр является списком доверенных программ, а сами программы сделаны в России и их модернизация не зависит от иностранных компаний. Таким образом, платформа поможет российским заказчикам сохранить работу предприятий стабильной и независимой от внешних факторов».

Денис Тищенко, директор по развитию направления управления ИТ-инфраструктурой: «Infrabase создан с учетом потребностей заказчиков для решения ключевых задач, с которыми сталкиваются сегодня почти все компании, где есть вычислительная инфраструктура. Платформа помогает не только сократить затраты на управление ИТ-инфраструктурой, но и до 90% сэкономить время специалистов и заказчиков, почти полностью освободив их от рутинных задач. На сегодняшний день на рынке существует не так много универсальных платформ, которые могут одновременно удовлетворить потребности ИТ- и ИБ-отделов в управлении и автоматизации инфраструктуры с модулями управления активами. Решения для управления ИТ-активами, такие как Infrabase, помогают представить всю ИТ-инфраструктуру компании в режиме единого окна и взаимодействовать с ней в реальном времени. Это будет полезно компаниям и предприятиям любого масштаба, для эффективной борьбы с киберугрозами. Мы, как системный интегратор, наблюдаем за растущей потребностью наших клиентов в таких решениях и, как вендор, уверены в их дальнейшем развитии».

Запись в реестре от 28 декабря 2024 г. № 25963 внесена на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.