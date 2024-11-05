«DCLogic»: 80% ИТ-специалистов испытывают задержки с конфигурированием виртуальных машин

Российский системный интегратор «DCLogic» с опытом разработки собственных продуктовых решений провел анализ запросов от ИТ-руководителей российских компаний. В результате были выявлены шесть ключевых проблем, связанных с управлением виртуальной инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители «DCLogic».

Так, около 75% топ-менеджеров и ИТ-руководителей указали на необходимость получения более детальной информации о структуре информационных систем, а для 40% опрошенных крайне важна возможность создания виртуальных машин в различных локациях.

Примерно 80% респондентов сталкиваются с задержками на этапе создания и конфигурирования виртуальных машин. Это приводит к замедлению работы сотрудников и снижению общей продуктивности и подчеркивает важность ускорения этого процесса.

В условиях быстро меняющегося рынка возможность оперативно изменять параметры виртуальных машин являются критически важными для поддержания стабильной работы и минимизации простоев, особенно в случаях устранения неисправностей или перераспределения ресурсов. 99% опрошенных компаний отметили необходимость такой опции в своих системах управления ИТ-инфраструктурой.

Также для 75% респондентов важна возможность прогнозирования и управления будущими потребностями в ИT-ресурсах и, наконец, 60% компаний указали на необходимость получения оперативной информации о программном обеспечении.

Денис Тищенко, директор по развитию направления управления ИТ инфраструктурой, отметил: «Современные ИТ-среды становятся все более сложными, и управление множеством систем и виртуальных машин без полного понимания их компонентов создает риски для информационной безопасности. Также результаты отражают растущую тенденцию к распределенной инфраструктуре, когда предприятия, действующие в разных регионах, нуждаются в быстрой развертке виртуальных машин для оперативной гибкости. А с учетом частых обновлений и изменений в программной среде, предприятиям важно поддерживать актуальный обзор установленного ПО для обеспечения безопасности и эффективной работы ИТ-инфраструктуры. Мы думаем, что потребность в продукте, который удовлетворит все эти запросы будет только расти, так как ИТ-инфраструктуры продолжают усложняться, а количество людей, способных обслуживать такие объемы — уменьшается».

Евгений Шелестюк, генеральный директор компании «DCLogic», отметил: «По оценкам экспертов, доля российского программного обеспечения на рынке составляет сегодня около 50%, но лишь 9% этого объема сопоставимо по возможностям с иностранными решениями на уровне более 70%. В промышленности только 22% компаний достигли высокого уровня импортозамещения ПО. При этом отечественные компании отмечают высокую стоимость новых продуктов, неподготовленность ИТ-инфраструктуры и не всегда достаточное качество доступных на рынке решений. Наш опрос показал, какие именно сложности испытывают компании в управления инфраструктурой. Эти потребности легли в основу разработки нашей платформы Infrabase».