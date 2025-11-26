Разделы

Цифровизация
|

DCLogic и Gmonit объявляют о стратегическом партнерстве для развития рынка Observability решений в России

Системный интегратор с опытом разработки собственных продуктовых решений DCLogic и российский разработчик Observability платформы Gmonit заключили стратегическое партнерское соглашение. Целью сотрудничества является масштабирование современного инструмента наблюдаемости для российских компаний, развитие локального рынка Observability решений и расширение доступности передовых технологий мониторинга ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители DCLogic.

Современный российский рынок мониторинга сталкивается с комплексом серьезных вызовов. Дефицит отечественных решений в сфере observability, зависимость от зарубежных поставщиков и растущая потребность в надежных инструментах контроля ИТ-инфраструктуры формируют критическую необходимость в локализации технологий. Gmonit выступает зрелой и полностью адаптированной альтернативой зарубежным решениям, обеспечивающей высокий уровень наблюдаемости, прозрачности и контроля.

Новое партнерство призвано преодолеть эти ограничения путем масштабирования Observability платформы Gmonit, которая помогает компаниям повышать надежность своих ИТ-систем. DCLogic получит возможность ускорять проекты цифровой трансформации и импортозамещения, предоставляя своим заказчикам платформу наблюдаемости с поддержкой вендора. В рамках партнерства также планируется разработка новых локальных решений на базе технологий Gmonit для развития российского рынка инструментов мониторинга.

Заказчики DCLogic в свою очередь получат доступ к Observability платформе Gmonit, объединяющей мониторинг метрик, событий, логов и трассировок с применением ИИ. Платформа помогает быстрее выявлять сбои в цепочках заказов, платежах и транзакциях, повышать доступность и производительность онлайн-сервисов.

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

«В условиях растущей цифровизации российских компаний потребность в эффективных инструментах мониторинга критически возрастает, — сказал Евгений Шелестюк, генеральный директор DCLogic. — Объединение экспертизы DCLogic в системной интеграции с инновационным продуктом Gmonit предоставит заказчикам доступ к решению, позволяющему значительно повысить надежность и управляемость ИТ-инфраструктуры. Это партнерство объединяет технологические преимущества Gmonit с нашей глубокой отраслевой экспертизой, что поможет клиентам решать задачи цифровой трансформации и импортозамещения».

Игорь Пустоветов, генеральный директор Gmonit: «Партнерство с DCLogic имеет стратегическое значение для нашего развития. Сочетание технологических возможностей Gmonit и интеграционной экспертизы DCLogic позволит быстрее и масштабнее внедрять нашу платформу в компаниях, которым необходимы глубокая наблюдаемость, высокая доступность и полный контроль над данными. Также в будущем мы сможем предлагать клиентам новые эффективные решения для мониторинга и управления ИТ-инфраструктурой».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

SSD-накопители со временем теряют данные гораздо быстрее, чем HDD

Обзор: Онлайн-доски 2025

Microsoft удалила собственный рекламный ролик, потому что он нагло врал о «всезнающем» Copilot в Windows. Видео

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс

Гигантский производитель ПК и принтеров увольняет каждого десятого. Людей заменят нейросетями

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще