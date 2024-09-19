DCLogic выводит на рынок новую систему позиционирования и связи для промышленных предприятий «Координата»

Российский системный интегратор DCLogic с опытом разработки собственных продуктовых решений выводит на рынок новую программно-аппаратную систему позиционирования и связи для промышленных предприятий «Координата». Она разработана для обеспечения безопасности и повышения эффективности работы в шахтах и на рудниках.

Система «Координата» обеспечивает непрерывный контроль местоположения персонала и техники, оперативно реагирует на чрезвычайные ситуации, тем самым минимизируя риски и предотвращая аварии. Может применяться для решения широкого спектра ИТ-задач и свободно интегрируется в ИТ-инфраструктуру промышленных предприятий любого уровня сложности.

Система позволяет отслеживать количество работников, находящихся под землей, и их безопасный выход на поверхность. Это помогает оперативно выявлять инциденты, например, если шахтер потерял сознание или попал под завал. Система отслеживает местоположение и скорость передвижения техники и людей, а также следит за доступом в опасные или запрещенные зоны, немедленно оповещая диспетчера о нарушениях.

При этом «Координата» обеспечивает двустороннюю непрерывную связь и экстренное оповещение. Система поддерживает массовые и персональные рассылки текстовых сообщений, подачу сигналов SOS, которые автоматически инициируют экстренные меры. В зонах покрытия Wi-Fi доступна мобильная голосовая связь для оперативного обмена информацией и проведения производственных переговоров. Создаваемые сети передачи данных с зонами покрытия Wi-Fi позволяют передавать данные со скоростью до 1 Гб/c. А также обеспечивают покрытие для задач смежных систем, таких как передача телеметрических данных работы машин и связь ядра системы диспетчеризации с бортовыми ПК техники. Это особенно важно для горнодобывающих предприятий, где используется самоходная техника беспроводного соединения с инфраструктурой.

Благодаря специальной инфраструктуре, включающей коммутаторы, точки доступа для Wi-Fi и UWB, устройства для поиска меток, промышленные мобильные телефоны, система позволяет оперативно осуществлять поиск и спасение пострадавших. В случае аварий, таких как обвалы или пожары, система точно определяет расстояние до сотрудников и техники, ускоряя поисковые работы. Связь поддерживается как через стационарную инфраструктуру, так и по беспроводным каналам.

На некоторых нефтехимических предприятиях, в подземных рудниках и шахтах в связи с концентрациями горючих и взрывоопасных газов и пыли могут возникать опасные условия. Это делает эксплуатацию обычного оборудования небезопасной. Оборудование, используемое в рамках решения «Координата», является взрывозащищенным и разработано для работы в таких экстремальных условиях.

Система также предупреждает о возможных столкновениях, информируя машинистов о приближении к другим единицам техники, персоналу или опасным зонам, предотвращая возможные столкновения и наезды.

Высокая точность позиционирования до 0,3 м достигается за счет использования технологий UWB (Ultra-Wide Band) и ToF (Time-of-flight). UWB работает в диапазоне 3,7–4,2 ГГц и обеспечивает низкую задержку, что делает ее идеальной для отслеживания движущихся объектов. Технология ToF обеспечивает точные измерения. Система адаптируется к сложной промышленной среде, не влияя на работу других беспроводных систем, и одновременно поддерживает сотни каналов.

«Система “Координата” предлагает множество сценариев использования, значительно повышающих безопасность в шахтах. Например, система предоставляет инструменты для диспетчера, который может быстро среагировать при аварийной ситуации, такой как обнаружение повышенной концентрации токсичных газов, и отправить инструкции по эвакуации, снижая риски для сотрудников. Система также фиксирует длительное отсутствие движения у работника и отправляет сигнал диспетчеру, что позволяет организовать своевременную спасательную операцию», — сказал Павел Корякин, директор департамента промышленной автоматизации DCLogic.

Директор по развитию бизнеса DCLogic Андрей Стеблевский отметил: «"Координата" — это не просто технологическое решение, а ключевой элемент для повышения безопасности и эффективности на предприятиях. Она интегрируется в любую ИТ-инфраструктуру, минимизирует риски и помогает оперативно реагировать на инциденты, что особенно важно в сложных производственных условиях».

«“Координата” ориентирована не только для выполнения требований нормативных документов в части обеспечения промышленной безопасности, но и позволяет создать надежную и высокоскоростную инфраструктуру для внедрения цифровых систем управления производством. Они, в свою очередь, позволяют отслеживать и повышать любые технико-эксплуатационные и экономические показатели как отдельных бизнес- и технологических процессов, так и предприятия в целом», — сказал Евгений Шелестюк, генеральный директор DCLogic.