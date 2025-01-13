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Копнин Михаил



13.01.2025 DCLogic усиливает лабораторию для тестирования и адаптации технологических решений в промышленной автоматизации, виртуализации и ИТ-инфраструктуре 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Копнин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

DCLogic - ДиСиЛоджик 36 1
OpenStack 488 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1038 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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