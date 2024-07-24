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DCLogic вошла в топ-10 самых эффективных ИТ-компаний страны 2023 года по версии CNews

Российский системный интегратор с опытом разработки собственных продуктовых решений DCLogic занял седьмую строку во Всероссийском рейтинге от CNews как одна из самых эффективных отечественных ИТ-компаний. А также вошел в топ-100 в двух других номинациях: как один из ведущих интеграторов и разработчиков отечественного программного обеспечения и как одна из крупнейших ИТ-компаний России.

Аналитическое агентство CNews Analytics представило рейтинги в области информационных технологий и телекоммуникаций, где сравнили показатели российских компаний, работающих в сфере ИТ-услуг, программного и аппаратного обеспечения. В частности, были проанализированы данные о приросте выручки ИТ-компаний, увеличении числа сотрудников и другие показатели за 2023 г. по сравнению с 2022 г.

Согласно результатам рейтинга, DCLogic, работающий для крупных производств на стыке информационных технологий и промышленной автоматизации, по итогам 2023 г. значительно усилил позиции в трех номинациях.

За год своей работы интегратор с собственными решениями поднялся в рейтинге самых эффективных ИТ-компании России на седьмое место. Выработка на человека составила 87,8 млн руб. Седьмая позиция в рейтинге подтверждает, что DCLogic показывает высокую эффективность в соотношении выручки к количеству персонала, благодаря работе небольшими командами, выделенными по предметным отраслям.

Помимо этого, системный интегратор вошел в сто крупнейших ИТ-компаний страны и переместился из второй сотни — в первую, поднявшись на 22 строки. Так, совокупная выручка DCLogic за 2023 г. составила более 4,5 млрд руб., что на 55% выше, чем в 2022 г., по итогам которого оборот составил — 2,9 млрд руб.

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Импортонезависимость

Укрепление репутационных и бизнес-позиций по итогам 2023 г. демонстрирует DCLogic также в рейтинге крупнейших компаний-разработчиков ПО и интеграторов, поднявшись на 78 строку.

«Мы гордимся проделанной работой, и результаты этого авторитетного рейтинга в ИТ-отрасли свидетельствуют о правильном векторе развития компании. В связи с набирающим обороты импортозамещением на ведущих промышленных предприятиях и в крупнейших холдингах от нас требуется сегодня не только экспертиза системного интегратора, но и собственные разработки. Мы слышим обратную связь наших клиентов и реализуем проекты, которые максимально полезны реальным запросам рынка, а не смоделированным в кабинетах гипотезам», — отметил Евгений Шелестюк, генеральный директор DCLogic.

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