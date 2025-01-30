DCLogic: потенциал рынка импортозамещения АСУ ТП превышает сотни миллиардов рублей

Только 10% российских проектов в таких отраслях, как металлургия, энергетика и химия, реализуются на основе отечественного программного обеспечения (ПО). Такие данные озвучены экспертами системного интегратора с опытом разработки собственных продуктовых решений, компании DCLogic.

Для разработки новых, востребованных рынком ИТ-решений необходимы новые стандарты промышленного софта. В ближайшие годы одним из трендов в промышленной автоматизации будет фокус на поиск прорывных технологий, а ключевым моментом станет интеграция уровней информационных технологий и операционных технологий в рамках АСУ ТП и других систем, уверены эксперты компании. Об этом CNews сообщили представители DCLogic.

Евгений Шелестюк, генеральный директор DCLogic отметил важность создания согласованного набора требований для открытых цифровых систем автоматизации: «Современные межотраслевые стандарты к программному обеспечению помогут разработчикам выпускать востребованное на рынке ПО и эффективно интегрироваться в крупные производственные системы. В результате, эти меры позволят снизить количество устаревшего ПО и повысить уровень кибербезопасности. К тому же, в условиях текущей геополитической ситуации, промышленные предприятия должны улучшать характеристики продукции, совершенствовать системы управления, делая их функциональными, безопасными и надежными. Стандартизация в области автоматизации сегодня жизненно необходима для разработки эффективных, совместимых и безопасных ИТ-решений».

Согласно прогнозам, российский рынок АСУ ТП к 2027 г. может увеличиться до 203 млрд руб. при среднегодовом росте в 28%. После 2030 г., по оценкам экспертов DCLogic, отечественный рынок АСУ ТП вырастет более чем в два раза. Таким образом, потенциал импортозамещения таких решений составляет сегодня сотни миллиардов рублей.

Ранее около 95% доли рынка принадлежало зарубежным поставщикам, в настоящий момент наблюдается рост решений отечественных производителей. Тем не менее, по оценкам экспертов DCLogic, стратегию импортозамещения в области АСУ ТП сформулировали только 10% компаний, а около 60% все еще находятся в поиске.

Это подтверждают и данные исследования. Примерно треть предприятий уже выбрала поставщиков альтернативных продуктов, но отмечают при этом различные риски, связанные с реализацией проектов.

Павел Корякин, директор Департамента промышленной автоматизации DCLogic: «В настоящее время продолжается переходный процесс от зарубежных вендоров к решениям российских компаний. Уровень компетенций и масштабы производства отечественных предприятий растут в связи с высокой потребностью на рынке. Сохраняется значительный интерес к автоматизации систем управления технологическими процессами, хотя характер запросов изменился. Многие промышленные компании по-прежнему стремятся сохранить существующую инфраструктуру, основанную на оборудовании зарубежных производителей, несмотря на ограниченную техническую поддержку и сложности с поставками».

Ключевым моментом, по мнению Павла Корякина, является также необходимость сохранить обмен информацией между корпоративным и технологическим сегментами сети для обеспечения прозрачности производства при внедрении цифровых проектов. При этом следует не забывать и об информационной безопасности.

Кроме того, требуется выработать единый подход к стандартизации архитектур и протоколов, а также учитывать необходимость открытых протоколов и интерфейсов для коммуникации между системами, датчиками и механизмами. На российском рынке представлено множество компаний с экспертизой в узких областях, поэтому важно обеспечить их интеграцию в единые системы, сохраняя баланс между регулированием процессов и их поддержкой.