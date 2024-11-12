DCLogic вошла в топ-25 крупнейших поставщиков на рынке цифровизации промышленности России в 2023 году по версии CNews

Российский системный интегратор DCLogic, специализирующийся на разработке собственных продуктовых решений, вошел в число 50 крупнейших поставщиков ИТ-решений для промышленности в 2023 г., продемонстрировав значительный рост выручки на 237,2%.

Аналитическое агентство CNews Analytics опубликовало рейтинг «Крупнейшие поставщики цифровизации промышленности», впервые включив в него топ-100 компаний. Исследование базировалось на данных о приросте выручки поставщиков цифровых решений в промышленный сектор за 2023 г., и по его результатам порог для попадания в топ-50 увеличился с 140 млн руб. в 2022 г. до 400 млн руб. в 2023 г.

Согласно результатам рейтинга, DCLogic, работающий для крупных производств на стыке информационных технологий и промышленной автоматизации, по итогам 2023 г. усилил позиции. За год работы интегратор с собственными решениями поднялся в рейтинге поставщиков цифровых решений в промышленность России на 23 место, показав рост выручки за год на 237,2%.

«Цифровизация промышленных предприятий и переход к «Индустрии 4.0» — это глобальный тренд. Чтобы оставаться конкурентоспособными, компаниям необходимо интегрировать ИТ-решения в производственные процессы. Этот тренд на цифровизацию долгосрочный, и в будущем мы все активнее будем использовать интернет вещей на производстве, оптимизируя процессы с помощью ИИ и машинного обучения», — отметил Павел Корякин, директор департамента промышленной автоматизации DCLogic.

Евгений Шелестюк, генеральный директор DCLogic, подчеркнул, что одним из приоритетов компании является поддержка российских предприятий в их цифровом развитии: «За более чем 10 лет работы в сфере промышленной автоматизации мы видим, что клиенты нуждаются в ИТ-решениях, которые эффективно работают на всех уровнях предприятия. В нашем портфеле три собственных решения, способствующих улучшению технико-экономических показателей как отдельных бизнес- и технологических процессов, так и компании в целом».