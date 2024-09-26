DCLogic: программная платформа «Кандата» повысит эффективность работы отечественных предприятий до 15%

Российский системный интегратор DCLogic с опытом разработки собственных продуктовых решений выводит на рынок платформу «Кандата». Внедрение нового ИТ-решения позволит отечественным промышленным предприятиям повысить эффективность работы до 15%. Это может отразиться на увеличении срока эксплуатации техники, сокращении простоев и росте объемов производства. Об этом CNews сообщили представители DCLogic.

ИТ-продукт «Кандата» представляет собой программную платформу для цифровизации технологических и бизнес-процессов горнодобывающих предприятий, а также управления парком техники в подземных шахтах и рудниках. Данная платформа диспетчеризации обеспечивает снижение простоев и увеличение производительности техники на 10-15%, а также позволяет увеличить объемы добычи руды на 6-9%.

«Кандата» была полностью разработана в России и построена на импортозамещенной архитектуре. Она не зависит от западных поставщиков и использует как open-source технологии, так и собственные разработки DCLogic. Продукт прошел регистрацию в реестре российского программного обеспечения и доступен для использования, в том числе и на объектах КИИ.

Платформа состоит из нескольких функциональных модулей, каждый из которых решает конкретные задачи на производстве.

Например, модуль управления грузопотоком отслеживает процесс транспортировки грузов, обеспечивая контроль за перемещением горной массы. Модуль управления буровзрывными работами помогает в создании новых горных выработок, при очистных работах, а также формирует паспорта буровзрывных работ и контролирует их выполнение.

Также в состав системы входит модуль отчетности и аналитики, который собирает данные о работе техники и формирует отчеты по ключевым показателям. Это позволяет отслеживать рабочее время техники, фиксировать продолжительность и причины простоев, учитывать выполненные объемы работ, проводить план-факторный анализ, а также рассчитывать различные технико-эксплуатационные показатели (ТЭП), такие, как коэффициенты использования оборудования (КИО), технической готовности (КТГ), соблюдения направленности (КСН) и многие другие. Эти показатели дают возможность наглядно оценить эффективность работы парка техники, отдельных машин, производственных участков, служб, а также конкретных машинистов или операторов.

Модуль оперативного планирования помогает производить краткосрочное планирование по результатам производственной смены с целью соблюдения направленности работ и достижения плановых показателей производительности, что в свою очередь позволяет сделать более достижимыми среднесрочные производственные планы (месячные, квартальные и годовые).

Модуль управления качеством выполняет задачи контроля качества руды и управления очередностью ее добычи и распределением на разных этапах, начиная с планирования работ и заканчивая отгрузкой. В итоге это позволяет получить стабильный и прогнозируемый показатель качества руды.

Одной из ключевых функций платформы является сбор телеметрии с техники. Встроенные в машины бортовые компьютеры отслеживают показатели работы в реальном времени: количество выполненных рабочих циклов, объем бурения и другие важные данные. Они также оснащаются различными системами контроля, в том числе системами взвешивания для контроля объемов добытой и транспортируемой руды.

Модуль телеметрии собирает данные о фактической работе техники, а также дополнительные показатели, такие как давление в шинах и уровень топлива. Это позволяет компаниям контролировать эффективность использования техники и своевременно планировать техническое обслуживание.

Платформа и ее функционал могут быть адаптированы под нужды конкретного предприятия.

Павел Корякин, директор департамента промышленной автоматизации DCLogic: «Новое ИТ-решение обеспечивает прежде всего эффективное управление производственными процессами — от планирования задач на всех этапах производства до их реализации. При разработке продукта мы стремились создать условия, позволяющие предприятиям обеспечить бесперебойную работу оборудования. Внедрение решения также позволит улучшить качество и эффективность управления процессами, позволит сделать их более прозрачными, прогнозируемыми, а также снизит производственные риски и, в целом, повысит цифровую зрелость предприятия».

«Российские промышленные предприятия ставят в приоритет получение прямого экономического эффекта от цифровой трансформации. Разрабатывая платформу «Кандата», мы учитывали потребности клиентов в снижении производственных затрат и увеличении объемов производства при минимальных капитальных вложениях», — сказал Андрей Стеблевский директор по развитию бизнеса DCLogic.

Евгений Шелестюк, генеральный директор компании DCLogic, отметил, что при разработке нового продукта внимание было сосредоточено на потребностях российских промышленных предприятий. Он также подчеркнул: «Все компании должны постоянно улучшать свои бизнес-процессы, чтобы повысить общую эффективность работы. "Кандата" — это инструмент, который поможет компаниям безболезненно перейти на отечественные решения в условиях быстро меняющегося рынка. Внедрение нового продукта поможет предприятиям легче адаптироваться к современным вызовам и повысить производительность».