В Deckhouse появился модуль для доставки приложений в Kubernetes

В составе платформы Deckhouse компании «Флант» появился новый модуль delivery. Модуль будет полезен в первую очередь для разработчиков: он автоматизирует процессы непрерывной доставки, развертывания и обновления пользовательских приложений в кластере. Delivery основан на популярной утилите с открытым исходным кодом Argo CD.

Основные преимущества модуля delivery платформы Deckhouse: экономит время и трудозатраты специалистов, которые поддерживают Kubernetes-кластеры. До появления модуля пользователям приходилось самостоятельно устанавливать и обновлять Argo CD. Сейчас утилита входит в состав платформы Deckhouse «из коробки», а для ее установки и настройки требуется всего одна команда. Обновляется Argo CD автоматически, как и остальные модули Deckhouse; подходит для доставки ПО в закрытые окружения. Вместе с новым модулем пользователи Deckhouse получили возможность скачивать образы приложений и их конфигурацию не из разных репозиториев, а из общего. Образ и настройки приложения поставляются в виде единого артефакта — бандла. Эта функция особенно полезна для закрытых окружений с повышенными требованиями к безопасности процесса доставки ПО.

Argo CD — декларативная GitOps-утилита для непрерывной доставки (continuous delivery) приложений в Kubernetes. Argo CD использует Git как единый «источник правды». Как только в Git-репозитории появляется новая конфигурация приложения, Argo CD приводит приложение к описанному в конфигурации состоянию. Утилита сама отслеживает изменения в репозиториях с кодом и с образами контейнеров.

С 2020 г. Argo CD развивается под патронажем фонда Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Инструмент используют такие компании, как BMW, Deloitte, IBM, Red Hat, Tesla, Volvo.

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Deckhouse — платформа с открытым исходным кодом для автоматизации управления Kubernetes-кластерами. Платформа работает на любой инфраструктуре: публичные и приватные облака, а также bare-metal-серверы. Включает в себя upstream-версию Kubernetes и дополнительные модули для автомасштабирования, мониторинга, виртуализации, безопасного доступа и других функций. Платформа создана на основе концепции NoOps, чтобы минимизировать инфраструктурные и эксплуатационные затраты при разработке ПО.