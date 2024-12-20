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NoOps-платформа



20.12.2024 Полина Абаимова, Softline: Kubernetes выиграл в негласной гонке оркестраторов, поэтому мы развиваем данное направление 2
10.04.2024 Чем отличаются платформы Kubernetes друг от друга: важные критерии 1
15.01.2024 Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с «Форсайт. Мобильная платформа» 1
11.01.2024 «Форсайт. Мобильная платформа» совместима с российской Kubernetes-платформой Deckhouse 1
29.05.2023 Иван Мартинович, ВТБ: Мы собираемся достичь беспрецедентного для отечественного рынка уровня доступности сервисов 1
10.05.2023 Axoft расширил DevSecOps-портфель зрелым решением Deckhouse 1
21.03.2023 В Deckhouse появился модуль для доставки приложений в Kubernetes 1
28.02.2023 В Kubernetes-платформе Deckhouse компании «Флант» появилась система виртуализации нового поколения 1
21.02.2023 «Флант» выступит на конференции CNews «Технологический суверенитет 一 новая ИТ-стратегия Российского бизнеса» 2
07.02.2023 Флант выступит на конференции CNews «Облачные технологии 2023» 1
14.12.2022 Часть команды ушедшего из России Oracle усиливает продажи в enterprise-сегменте компании «Флант» 1
18.11.2022 Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с российским решением для безопасности контейнеров Luntry 1
20.09.2022 Kubernetes-платформа Deckhouse сертифицирована по программе Ready For Astra Linux 1
08.08.2022 Операционная система AlterOS совместима с Kubernetes-платформой Deckhouse 1
28.06.2022 «Крок» и «Флант» заключили партнерское соглашение 1

Публикаций - 15, упоминаний - 17

NoOps-платформа и организации, системы, технологии, персоны:

Flant - Флант 95 12
Upstream 50 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 3
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 2
Крок - Croc 1777 1
Лантри 8 1
Luntry - Лантри - КлаудРан 16 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 93 1
Цифра ГК 2426 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Red Hat 1305 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Tesla Motors 396 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
BMW Group 446 1
Volvo Cars 253 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Лента - Лента Онлайн 30 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 15
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 14
DevOps - Development и Operations 865 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 8
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 145 6
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 5
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 3
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 2
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 256 2
VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 39 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 2
SRE - Site Reliability Engineering 26 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 323 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 90 13
Linux OS 9937 3
Flant Okmeter 11 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 2
VictoriaMetrics 5 2
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 18 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
ALMI AlterOS 94 1
Red Hat OpenShift 132 1
CNCF - Argo CD 6 1
Apple iPhone 6 4862 1
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 38 1
Amazon VPC - Amazon Virtual Private Cloud 43 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 1
ВТБ - VTB.Cloud 9 1
Linstor SDS - Software Defined Storage 3 1
libvirt 21 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 48 1
SUSE Rancher 23 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 70 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Softline Мультиоблако - Softline Multicloud 6 1
Баталов Александр 25 4
Кожокин Артем 8 4
Мылицын Роман 110 1
Евдокимов Дмитрий 27 1
Павлов Дмитрий 13 1
Орлов Станислав 48 1
Бобылев Владимир 2 1
Юдин Дмитрий 23 1
Радыгин Андрей 2 1
Игнатов Сергей 47 1
Мартинович Иван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 1
Экономический эффект 1067 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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