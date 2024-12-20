NoOps-платформа
NoOps-платформа и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 3
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
|CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 6
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
|Баталов Александр 25 4
|Кожокин Артем 8 4
|Мылицын Роман 110 1
|Евдокимов Дмитрий 27 1
|Павлов Дмитрий 13 1
|Орлов Станислав 48 1
|Бобылев Владимир 2 1
|Юдин Дмитрий 23 1
|Радыгин Андрей 2 1
|Игнатов Сергей 47 1
|Мартинович Иван 1 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
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