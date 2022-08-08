Операционная система AlterOS совместима с Kubernetes-платформой Deckhouse

Группа компаний «АЛМИ» и компания «Флант» подтверждают 100% совместимость и корректную работоспособность операционной системы AlterOS с платформой Deckhouse. В течение последнего месяца программные продукты проходили комплексное тестирование, которое прошло успешно и не выявило проблем. По итогам испытаний специалисты «АЛМИ» и «Фланта» рекомендуют использовать Deckhouse в среде AlterOS. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ».

Deckhouse — NoOps-платформа с открытым исходным кодом для запуска Kubernetes-кластеров и управления ими на любой инфраструктуре. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных России в классе «Системы контейнеризации и контейнеры» (запись в реестре №12338 от 21.12.2021). Также, Deckhouse имеет международную сертификацию на совместимость с оригинальными релизами Kubernetes от CNCF — независимого регулятора, стоящего за проектом Kubernetes.

AlterOS — российская операционная система на базе Linux для решения широкого спектра прикладных задач, соответствующая всем установленным в России стандартам. Сертифицирована во ФСТЭК, внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных за № 3801 (Приказ Минкомсвязи России от 15.08.2017 № 421).

Совместно AlterOS и Deckhouse представляют собой оптимальный программный комплекс для удобной поддержки и развития ИТ-инфраструктуры. Данная связка ПО готова к развертыванию и штатной работе в коммерческих организациях, а также в государственном секторе экономики. AlterOS и Deckhouse разработаны российскими разработчиками. Продукты имеют положительный опыт эксплуатации в различных отраслях и легко интегрируются с ПО от сторонних разработчиков благодаря понятному инструментарию.

Станислав Орлов, технический директор ГК «АЛМИ»: «Подобные технологии сейчас очень популярны и востребованы. Сегодня Deckhouse основной инструмент управления Kubernetes-инфраструктурой организаций. Благодаря платформе Deckhouse пользователи AlterOS смогут повысить эффективность использования системы, быстро развертывать готовые программные продукты, масштабировать их и переносить в другие среды с гарантированным сохранением стабильной работы. Подтвержденная совместимость с платформой Deckhouse — это еще один важный для нас шаг в направлении развития экосистемы AlterOS для максимального удобства и комфортной работы ее пользователей».

Артем Кожокин, директор по развитию Deckhouse в компании «Флант»: «AlterOS популярна на отечественном рынке во многом из-за своей стабильности. Она широко применяется в бизнесе и имеет положительную репутацию среди технических специалистов крупных корпораций. Отдельно отмечу востребованность системы в госсекторе и широкий спектр поддерживаемых технологий и ПО. Совместимость с AlterOS и партнерство с таким значимым для рынка вендором позволит Deckhouse открыть двери в Kubernetes для множества команд разработчиков, создающих новые российские программные продукты».

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Группа компаний АЛМИ находится на рынке информационных технологий уже более 20 лет и оказывает полный спектр услуг в ИТ-секторе. На счету компании тысячи реализованных проектов по построению ИТ-инфраструктуры заказчиков во всех регионах России.

Флант – B2B-компания, специализирующаяся на оказании DevOps-услуг и разработке продуктов и вспомогательных инструментов для Kubernetes и других Open Source-проектов. На рынке – с 2008 г.