Kubernetes-платформа Deckhouse сертифицирована по программе Ready For Astra Linux

ГК «Астра» и компания «Флант» продолжили начатую несколько месяцев назад работу по интеграции собственных продуктов. Цель сотрудничества — развитие российской экосистемы разработки контейнеризированных приложений на базе отечественной ОС. Об этом CNews сообщили представители компании «Флант».

В январе 2022 г. Kubernetes-платформа Deckhouse от компании «Флант» прошла экспресс-тестирование на ОС Astra Linux. По результатам первых тестов было дано первичное заключение о совместимости Deckhouse с операционной системой. Инженеры обеих компаний продолжили работу по всесторонней комплексной проверке совместимости решений для прохождения сертификации Ready for Astra Linux.

В июне 2022 г. были продолжены совместные испытания. Результаты тестов подтвердили корректность совместного функционирования Deckhouse и ОС Astra Linux Special Edition (сертификат совместимости No 8346/2022). С этого момента платформа Deckhouse официально вошла в экосистему Astra Linux и включена в программу Ready For Astra Linux. Теперь пользователи ОС в России могут вести разработку на базе Kubernetes и управлять контейнезированными приложениями при помощи отечественного ПО.

«Ценим многолетние заслуги коллег из “Астры” в популяризации российских ИТ-решений и развитии отечественной экосистемы программного обеспечения. Включение в программу Ready for Astra Linux позволит клиентам популярной защищенной ОС переносить приложения в Kubernetes и эффективно управлять кластерами с помощью Deckhouse», – отметил Артем Кожокин, директор по развитию Deckhouse в компании «Флант».

«Контейнеризация сейчас набирает обороты, для оптимизации процесса многие разработчики стараются перейти на Kubernetes. Мы рады включению в большую семью “Астры” ведущего российского решения по управлению Kubernetes-кластерами. Программа Ready for Astra Linux сейчас активно расширяется, мы сертифицируем все больше ПО и стараемся сделать Astra Linux самой удобной ОС для разработки программных продуктов», – сказал Роман Мылицын, руководитель направления перспективных исследований и инновационных проектов ГК «Астра».

Антон Смирнов, AI Cloud: Магия ИИ начинается там, где серверы объединяются в «команды» Искусственный интеллект

***

Экосистема Astra Linux призвана закрывать все инфраструктурные ИТ-потребности российских заказчиков — как настоящие, так и будущие. В рамках программы Ready For Astra Linux уже сертифицировано порядка 4000 программных и аппаратных продуктов иностранных и российских разработчиков, и их число постоянно увеличивается. Целью программы является создание преимущественного положения на отечественном ИТ-рынке производителей программного и аппаратно-программного обеспечения из России.

Deckhouse — платформа с открытым исходным кодом для запуска и управления Kubernetes-кластерами на любой инфраструктуре: публичные и приватные облака, bare-metal-серверы. Продукт включает в себя upstream-версию Kubernetes и дополнительные модули для автомасштабирования, мониторинга, балансировки трафика, безопасного доступа и других функций. Платформа создана на основе концепции NoOps, чтобы минимизировать инфраструктурные и эксплуатационные затраты при разработке ПО.