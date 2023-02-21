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«Флант» выступит на конференции CNews «Технологический суверенитет 一 новая ИТ-стратегия Российского бизнеса»

«Флант» с 2008 года создает и обслуживает надежную ИТ-инфраструктуру для критичных бизнес-приложений. Среди заказчиков компании — банки, телеканалы, ритейл, промышленный сектор и предприятия других отраслей, где цифровой продукт является бизнес-критичным.

«Флант» создал полноценную экосистему российских DevOps-инструментов. Основные продукты и услуги:

На конференции CNews «Технологический суверенитет 一 новая ИТ-стратегия Российского бизнеса» директор по развитию бизнеса «Фланта» Дмитрий Юдин расскажет о российской DevOps-платформе для поддержки инфраструктуры высоконагруженных веб-приложений Deckhouse и о том, какие технологии зарубежных вендоров может заменить это решение. Кроме этого, Дмитрий затронет тему контейнеризации как таковой и, ссылаясь на отчеты различных аналитических агентств, расскажет слушателям, что контейнеризация — новая нормальность. Вот лишь один из примеров: согласно исследованию Gartner, в конце 2022 года уже более 75% компаний использовали системы контейнеризации, в то время как в конце 2020 года эта цифра равнялась 5%.

Платформа Deckhouse компании «Флант» — это полнофункциональная NoOps-платформа для управления кластерами Kubernetes, все модули которой преднастроены, интегрированы друг с другом и готовы к работе. Управление всеми компонентами кластера и платформы, а также их обновление полностью автоматизированы. Платформа зарегистрирована в едином реестре российского ПО и подходит для замены таких зарубежных решений, как OpenShift, Rancher, Tanzu. Deckhouse — это на 100% российский дистрибутив Kubernetes, который разрабатывается на территории РФ. Платформа работает в продуктивной среде уже с 2017 года и рекомендована CNCF (Cloud Native Computing Foundation). Deckhouse работает на любой инфраструктуре и в изолированном контуре.

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Цифровизация

Кроме этого, в своем докладе Дмитрий расскажет о российской, горизонтально масштабируемой платформе для оперативного мониторинга Okmeter, разработке компании «Флант». Решение помогает сократить время реакции на инциденты и время простоя в случае аварий. Okmeter предоставляет готовый мониторинг всей ИТ-инфраструктуры «из коробки»: Linux-серверов, Kubernetes-класетров, контейнеров, виртуальных машин, а также ПО, которое на них развернуто. Решение зарегистрировано в едином реестре российского ПО и подходит для замены таких платформ зарубежных вендоров, как Zabbix и Victoria Metrics.

Приглашаем вас к активной дискуссии и готовы ответить на ваши вопросы.

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