«Крок» и «Флант» заключили партнерское соглашение

«Крок» заключил технологическое партнерство с компанией «Флант» – ведущим экспертом в России по программной инфраструктуре на базе Kubernetes и смежных Open source-технологий. Сотрудничество позволит повысить качество и скорость разработки программных продуктов в проектах КРОК за счет применения российских платформенных решений по управлению Kubernetes-кластеров и инфраструктур на базе контейнерной виртуализации.

PaaS-сервисы становятся более востребованными на российском и глобальном ИТ-рынках, по экспоненте растет рынок DevOps, и все больше применения находит Kubernetes. Но в связи со сложной политико-экономической ситуацией выбор продуктов ограничен. Пользователи в enterprise-сегменте ищут безопасные локализованные и сертифицированные решения, среди которых выделяются отечественные разработки от компании Флант.

В частности, речь идет про Deckhouse – платформу с открытым исходным кодом для запуска и управления Kubernetes-кластеров на любой инфраструктуре: публичные и приватные облака, bare-metal-серверы. Продукт включает в себя upstream-версию Kubernetes и дополнительные модули для автомасштабирования, мониторинга, балансировки трафика, безопасного доступа и других функций. Платформа создана на основе концепции NoOps, она призвана минимизировать инфраструктурные и эксплуатационные работы при разработке ПО.

Deckhouse является первым ПО от отечественных разработчиков в классе «Системы контейнеризации и контейнеры», зарегистрированным в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных РФ (запись в реестре №12338 от 21.12.2021). Помимо этого, платформа успешно прошла международную сертификацию на совместимость с оригинальными релизами Kubernetes от CNCF — независимого регулятора, стоящего за проектом Kubernetes (software conformance).

Благодаря заключенному партнерству «Крок» сможет интегрировать Deckhouse и другие решения от компании «Флант» в состав многокомпонентной контейнеризованной среды – как on-premise, так и в частном облаке. Многолетний опыт в области контейнерной виртуализации позволит заказчикам «Крок» быстрее и эффективнее организовать работу в соответствии с DevOps-подходом и одновременно с этим снизить нагрузку на штатных квалифицированных специалистов.

Импортозамещение, Азия или «серый» импорт: где брать серверное оборудование Импортозамещение

«Команда "Крок", реализующая инфраструктурные проекты, – одна из наиболее компетентных в России. Это заметный игрок на отечественном рынке с большим портфелем успешных проектов. Надеемся, что благодаря нашему партнерству и растущей популярности Deckhouse мы реализуем множество совместных успешных кейсов, которые покажут превосходство российского ПО с открытым кодом над решениями западных вендоров», – отметил Артем Кожокин, директор по развитию Deckhouse в компании «Флант».

«При выборе партнеров "Крок" всегда ориентируется на их опыт и экспертизу. "Флант" может продемонстрировать и то, и другое: уже 14 лет компания успешно обслуживает инфраструктурные Open Source-решения, являясь первым в России поставщиком услуг Kubernetes c международным статусом (Kubernetes Certified Service Provider)», – дополнил Дмитрий Павлов, руководитель практики «Частные облака и контейнерная виртуализация».



