Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166467
ИКТ 12988
Организации 10197
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3382
Системы 24919
Персоны 70601
География 2716
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 842

Linstor SDS Software Defined Storage



23.01.2025 Обновление ОС «Альт СП релиз 10»: сертифицированная СУБД, поддержка современных процессоров «Эльбрус» 1
28.02.2023 В Kubernetes-платформе Deckhouse компании «Флант» появилась система виртуализации нового поколения 1
28.02.2023 В Kubernetes-платформе Deckhouse компании «Флант» появилась система виртуализации нового поколения 1
21.10.2020 «Базальт СПО» представила ОС «Альт Сервер Виртуализации» версии 9.1 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Linstor SDS и организации, системы, технологии, персоны:

Flant - Флант 95 2
Базальт СПО - BaseALT 656 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 891 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6090 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66028 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2650 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10972 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4699 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 455 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4074 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13117 2
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 130 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21145 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24137 2
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 303 2
VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 39 2
OAuth - Open Authorization - открытый протокол (схема) авторизации 84 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1138 2
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 318 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 1
DevOps - Development и Operations 865 1
NoOps-платформа 15 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7380 1
ARM64 - Архитектура процессора 535 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4007 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11058 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29698 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9381 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25354 1
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 105 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1529 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10085 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
Amazon VPC - Amazon Virtual Private Cloud 43 2
libvirt 21 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 90 2
Red Hat Gluster - Gluster Storage - GlusterFS 20 1
Flant Okmeter 11 1
Linux LVM - Logical Volume Manager - Менеджер логических томов 21 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 940 1
Huawei TaiShan - Серия серверов 34 1
Red Hat Ceph Storage 100 1
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 66 1
OpenNebula 39 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 36 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
Новодворский Алексей 109 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6123 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51040 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336060, в очереди разбора - 772809.
Создано именных указателей - 166467.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще