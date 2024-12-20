Softline Мультиоблако Softline Multicloud
«Softline Мультиоблако» — мультиоблачный провайдер решений, обеспечивающий облачную ИТ-инфраструктуру, с прозрачным управлением расходами и себестоимостью для решения задач бизнеса любого масштаба.
Softline Мультиоблако и организации, системы, технологии, персоны:
|Точно ГК - ЮгСтройИмпериал СЗ 6 1
|Цифра брокер - ФФИН Банк - Цифра банк 7 1
|Konsu - Консу 2 1
|Земтек 2 1
|Исаев Дмитрий 42 2
|Волков Михаил 61 1
|Енукидзе Гиви 2 1
|Савин Андрей 14 1
|Андрианов Алексей 2 1
|Зацепин Роман 3 1
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