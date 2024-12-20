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Softline Мультиоблако Softline Multicloud


«Softline Мультиоблако» — мультиоблачный провайдер решений, обеспечивающий  облачную ИТ-инфраструктуру, с прозрачным управлением расходами и себестоимостью для решения задач бизнеса любого масштаба.


20.12.2024 Полина Абаимова, Softline: Kubernetes выиграл в негласной гонке оркестраторов, поэтому мы развиваем данное направление 1
28.06.2024 Роман Зацепин, Softline Мультиоблако: Мы нашли золотую середину между облачными и локальными инфраструктурами 1
28.12.2023 ГК Softline помогла горнопромышленному холдингу «Земтек» построить отказоустойчивую инфраструктуру 1
21.12.2023 Компания Konsu использует облачную платформу «Softline Мультиоблако» для развития своего бизнеса 1
07.12.2023 Дмитрий Исаев, Softline: У нас есть замена и Veeam, и VMware 1
21.11.2023 Дмитрий Исаев, Softline: Тренд на частные облака продлится минимум до 2025 года 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Softline Мультиоблако и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2811 6
8213 3
Microsoft Corporation 24625 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 2
Softline - Polymatica - Полиматика 172 2
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 2
SoftClub - СофтКлуб 156 2
Softline - Инженер ТЦ 68 2
Softline - Develonica - Девелоника 132 2
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 2
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 35 2
ЦВТ 71 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 2
Broadcom - VMware 2359 1
Veeam Software 318 1
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Базальт СПО - BaseALT 655 1
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Точно ГК - ЮгСтройИмпериал СЗ 6 1
Цифра брокер - ФФИН Банк - Цифра банк 7 1
Konsu - Консу 2 1
Земтек 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 6
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 4
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 3
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 3
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 596 3
MultiCloud - Multi-Cloud - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 172 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 3
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Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 2
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Huawei nova - Серия смартфона 63 1
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 107 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
QEMU 52 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 242 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 277 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 197 1
OpenNebula 39 1
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Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 1
Oracle - Sun Microsystems - Sun Tone 6 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 70 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 90 1
Исаев Дмитрий 42 2
Волков Михаил 61 1
Енукидзе Гиви 2 1
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Андрианов Алексей 2 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144215 4
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 2
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Аренда 2416 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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