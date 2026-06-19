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Индексная книга (каталог) CNews*
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Андрианов Алексей

СОБЫТИЯ


19.06.2026 От «Резервации» до Uma2rman: нижегородцы выбрали любимый контент ко Дню отца 1
28.12.2023 ГК Softline помогла горнопромышленному холдингу «Земтек» построить отказоустойчивую инфраструктуру 1
17.09.2009 Абоненты новороссийского провайдера «Спринт» по защитой Dr.Web 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Андрианов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 1
Softline - Polymatica - Полиматика 201 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 227 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
SoftClub - СофтКлуб 160 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент - CrestWave Technologies - КрестВэйв Технолоджис - CrestWave Electronics - КрестВэйв Электроникс - Sky Technologies - Скайтех 42 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 110 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
Земтек Горнопромышленный холдинг 3 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 318 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 197 1
Маршрутизация - Routing 607 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 1
Dr.Web AV-Desk 148 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 139 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music 121 1
Softline - DeskWork 117 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Софтлайн платформа 108 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 121 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Softline Мультиоблако - Softline Multicloud 7 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Строки - МТС Строки - Книжный сервис 73 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 1
Ростех - S-Terra CSP - VPN Gate - С‑Терра Шлюз - С‑Терра TLS-шлюз 25 1
Савин Андрей 15 1
Зотова Юлия 5 1
Пресняков Владимир 6 1
Летучева Мария 1 1
Ковтунц Александр 1 1
Шуфутинский Михаил 1 1
Аллегрова Ирина 1 1
Маловичко Олег 1 1
Глубоков Иван 1 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 273 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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