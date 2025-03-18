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Земтек Горнопромышленный холдинг

Горнопромышленный холдинг «Земтек» обеспечивает цикл производства – от промышленного строительства, буровзрывных и горных работ до создания полной инфраструктуры жизнедеятельности месторождений, в том числе в труднодоступных районах Сибири и Дальнего Востока. На предприятиях группы работают 4 тысячи сотрудников, собственный парк современной спецтехники и автотранспорта  превышает 500 единиц. 


18.03.2025 Полезные ископаемые и полезные закупки: «Земтек» перевел процедуры на B2B-Center 1
15.05.2024 Илья Теслин, Softline — Как изменились ИТ-тренды в корпоративном сегменте за два года 2
28.12.2023 ГК Softline помогла горнопромышленному холдингу «Земтек» построить отказоустойчивую инфраструктуру 5

Публикаций - 3, упоминаний - 8

Земтек Горнопромышленный холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Develonica - Девелоника 132 2
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 99 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 250 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 335 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 192 2
Softline - Polymatica - Полиматика 176 2
Softline - Софтлайн 2881 2
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 117 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 231 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 1
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Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3598 1
Softline Digital - Софтлайн платформа 101 2
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 1
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Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 176 2
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