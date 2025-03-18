Земтек Горнопромышленный холдинг

Горнопромышленный холдинг «Земтек» обеспечивает цикл производства – от промышленного строительства, буровзрывных и горных работ до создания полной инфраструктуры жизнедеятельности месторождений, в том числе в труднодоступных районах Сибири и Дальнего Востока. На предприятиях группы работают 4 тысячи сотрудников, собственный парк современной спецтехники и автотранспорта превышает 500 единиц.