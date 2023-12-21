Компания Konsu использует облачную платформу «Softline Мультиоблако» для развития своего бизнеса

ГК Softline, (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, помогает компании Konsu развивать собственные ИТ-продукты. Компания Konsu перешла в облако Softline несколько лет назад. Оценив преимущества работы с облачными сервисами и убедившись в высокой производительности и безопасности платформы Softline, Konsu приняла решение стать участником партнерской программы провайдера и теперь предоставляет клиентам свои услуги бизнес-консалтинга и аутсорсинга учетных функций на платформе «Softline Мультиоблако». Это позволяет компании легко масштабировать ресурсы, быстро запускать новые проекты и одновременно с этим быть уверенной в высоком качестве технической поддержки от ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Компания Konsu была основана в 1989 г. в Финляндии. Компания начала деятельность в России в 1992 г. и была одной из первых, кто оказывал поддержку деятельности международных компаний в России и СНГ. Сегодня Konsu является поставщиком консалтинговых услуг в России и СНГ. Компания постоянно работает над расширением спектра услуг и несколько лет предоставляет ИT-услуги.

В определенный момент своего развития компания столкнулась с нехваткой физических мощностей и достаточного количества ИТ-сотрудников. Рост числа клиентов требовал быстрого реагирования на их запросы. Так, Konsu встала перед выбором — либо инвестировать в новое серверное оборудование, чтобы создать виртуальную среду своими силами, либо организовать гибридное облако на базе мощностей облачных провайдеров. В случае построения гибридного облака компания получала отказоустойчивую инфраструктуру с возможностью гибкой масштабируемости. Этот вариант также освобождал клиента от необходимости создавать рабочие места для новых ИТ-специалистов, которые требовались для обслуживания аппаратных средств. Все эти факторы побудили Konsu приступить к выбору провайдера. В результате для миграции сервисов была выбрана облачная платформа ГК Softline, поскольку отвечала высоким требованиям клиента к производительности и SLA (Service Level Agreement). Вот уже около 15 лет группа компаний Softline помогает бизнесу оптимизировать свою ИТ-инфраструктуру с помощью облачных сервисов.

Перенос части инфраструктуры Konsu в облако Softline занял 1,5 месяца и включал в себя несколько этапов. На подготовительном этапе специалисты Softline провели анализ и инвентаризацию имеющихся сервисов, а также составили план миграции с учетом взаимосвязей критических сервисов. Также команда Softline организовала сетевую связанность участвующих в миграции площадок с дата-центром. Далее был произведен перенос основных клиентских и сопутствующих сервисов. По итогам проекта все основные продуктивные сервисы с трех площадок клиента (в Москве, Санкт-Петербурге и Финляндии) были переведены в дата-центр ГК Softline. При этом часть вспомогательных сервисов было решено оставить на физических площадках Konsu.

«Наше сотрудничество с Konsu берет свое начало с проекта по организации гибкой облачной инфраструктуры. Так, у клиента появилась возможность выполнять высоконагруженные проекты, не привлекая дополнительные ресурсы и капиталовложения для сопровождения и управления на аппаратном уровне. Кроме того, мы также развивали свою облачную платформу в соответствии с высокими требованиями клиента, оптимизировали ее для режима мультиарендности, учитывали специфику СУБД заказчика. Сейчас для компании Konsu, как участника партнерской программы, выделен свой менеджер, который вовремя выявляет потребности клиента и обеспечивает проактивную поддержку. Мы рады видеть, как развивается наше сотрудничество: совместно с Konsu мы проводим и маркетинговые мероприятия. Вместе с тем, наш партнер предлагает все больше сервисов Softline для оптимизации бизнес-процессов своих клиентов, связанных с функционированием «1С». Мы же, в свою очередь, продвигаем сервисы партнера с помощью собственных инструментов. В результате участие в программе ГК Softline позволяет Konsu значительно расширить возможности своего бизнеса», — сказал Михаил Волков, эксперт по развитию облачных сервисов ГК Softline.

Алексей Ионов, «Ионов и Партнеры»: Lean-Agile трансформация — это не про тренинги, а про понимание, как применить систему с наилучшим результатом Цифровизация

«Мы пользуемся облачными сервисами ГК Softline уже продолжительное время. Это позволяет нам соответствовать международным требованиям к безопасности инфраструктуры, что также важно для наших крупных заказчиков. Разместив облачную платформу услуг Konsu в «Softline Мультиоблаке», мы решили сразу ряд задач. Миграция в облако обеспечила нас максимальной гибкостью для быстрой реакции на меняющиеся условия – теперь мы можем оперативно запускать новые проекты и масштабировать ресурсы для текущих. Кроме того, мы высоко оценили качественную техническую поддержку команды Softline, использование типовых настроек и конфигураций, а также удобное администрирование и обновление. А после того, как наша компания начала участвовать в партнерской программе ГК Softline, мы стали получать дополнительные выгоды от развития собственных ИТ-продуктов. В лице ГК Softline мы нашли и надежного поставщика, и партнера в продвижении и масштабировании бизнеса», — сказал директор по клиентскому сервису Konsu Гиви Енукидзе.

***

ГК Softline (ПАО «Софтлайн») — 30 лет опыта на ИТ-рынке, региональное присутствие в более чем 25 представительствах по всей России , в штате свыше 8,2 тыс. сотрудников, в том числе около 4,5 тыс. инженеров и разработчиков. В 2022 г. оборот компании превысил 70 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 иыс. лучших в своем классе ИТ-производителей. Компания обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, построенными на основе лучших международных практик, а также наиболее полным на рынке портфелем ИТ-продуктов и услуг, включая собственные решения. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ-услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, Академия Softline, ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin, Softline Digital, «Ваш Платежный Проводник» и др.