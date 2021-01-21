MMD представила новый 28-дюймовый монитор Philips с разрешением 4K. Цена. Фото

MMD представила новый монитор Philips 288E2UAE (28 дюймов/71,1 см), который отображает 1,07 миллиарда цветов, оснащен возможностью сверхскоростной передачи данных по стандарту USB 3.2 и обладает привлекательным стильным дизайном. Благодаря этому устройство станет хорошим выбором для потребителей, которым важны безупречный внешний вид техники и производительность профессионального уровня как в работе, так и в развлечениях. Новинка Philips — универсальное решение, поскольку монитор оснащен типичными для делового использования функциями, который выведут домашний опыт работы на новый уровень.

Новый монитор Philips 288E2UAE обеспечивает разрешение Ultraclear 4K UHD (3840x2160 пикселей), оснащен технологией Ultrawide и отображает 1,07 миллиарда цветов. Каждый оттенок кажется живым, ни одна деталь не смазывается, благодаря чему изображения, видео и таблицы выглядят очень четкими. Новый 28-дюймовый монитор также может похвастаться технологиями IPS LED с широкими углами обзора и Smartcontrast, которая придает черному цвету насыщенность. Таким образом получается характерное для мониторов Philips впечатляющее качество изображения. Выполняя сложные и комплексные задачи, пользователи могут положиться на технологию Multiview. Она позволяет одновременно подключать к монитору два устройства, например ПК и ноутбук.

Для работы, развлечений и других задач пользователям необходимы скорость и простота использования. Новый монитор Philips оснащен интерфейсом USB 3.2 Superspeed с одним восходящим (upstream) и четырьмя нисходящими (downstream) разъемами USB. Благодаря этому к устройству можно подключить клавиатуру и мышь. Один разъем USB поддерживает быструю зарядку и соответствует стандарту USB-IF Battery Charging (BC1.2), что позволяет заряжать совместимые смартфоны. В качестве дополнительных опций также есть возможность подключения по стандартам HDMI и Displayport. Все разъемы расположены на одной горизонтальной линии на задней панели монитора, а система управления кабелями помогает поддерживать порядок на рабочем столе. Еще больше упрощают управление клавиша Easyselect и джойстик для быстрого доступа к меню монитора. Каждая деталь нацелена на поддержание чистоты передней панели и порядка на столе.

Устройство отличается узкими рамками, а тонкая панель закреплена на элегантной подставке. Монитор прекрасно вписывается в домашний интерьер и обеспечивает широкие углы обзора. Регулируемую подставку можно наклонить на -5°/20° и подобрать оптимальную высоту в пределах 100 мм. Глаза при этом будут уставать меньше: монитор Philips 288E2UAE оснащен антибликовым покрытием экрана, режимом Easyread для чтения, как на бумаге, технологией Flicker-free и режимом Lowblue для более комфортного просмотра.

Монитор Philips 288E2UAE

Новый монитор Philips также экологически устойчив. Устройство соответствует стандартам RoHS, сертифицировано Energystar 8.0 и TCO, не содержит свинца и ртути, а упаковка полностью пригодна для вторичной переработки.

Продажи Philips 288E2UAE начнутся в феврале 2021 г. по рекомендованной розничной цене 29271 руб.