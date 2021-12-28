«Северсталь» перешла на ERP нового поколения – SAP S/4HANA

Компания «Северсталь» завершила переход на платформу SAP S/4HANA, которая заменила предыдущую систему SAP ECC 6.0. Продуктивный старт системы состоялся 1 ноября 2021 г.

SAP S/4HANA – это цифровое ядро, к которому подключены 26 предприятий «Северстали» в 35 географических локациях и в котором учитываются производственные операции, ресурсы, финансовые результаты и активы компании. Ежедневно в системе работают до 20 тыс. человек. Переход на новую платформу потребовался по двум причинам. Во-первых, поддержка использовавшейся версии SAP будет полностью прекращена в конце 2027 г., и более ранний переход позволил в комфортном темпе отладить и стабилизировать процессы. Новые решения SAP уже развиваются на базе SAP S/4HANA. Во-вторых, «Северсталь» нацелена ускорить ввод новых ИТ-решений в компании, а доработки предыдущей версии ERP-системы могли бы сильно его замедлить.

Смена технологической платформы позволила увеличить производительность системы, повысить скорость процессов и скорость дальнейших разработок для улучшения ее работы. Кроме того, появилась возможность вести учет финансовых результатов не по отдельным бизнес-единицам, а по стримам (upstream и downstream), что отражает существующую организацию компании. Также новая платформа позволяет составлять сквозную отчетность по всей группе компаний.

Специалистам «Северстали» удалось сократить количество нестандартных разработок в системе почти в три раза. Команда проекта стандартизировала множество бизнес-процессов и в результате отказалась от 1601 из 3090 пакетов разработок и от 1805 из 3294 уникальных отчетов. За счет стандартизации процессов и уменьшения количества кода повышается производительность системы, а изменения уже внедряются в два раза быстрее. В дальнейшем на базе новой системы есть возможность развивать машинное обучение и встраивать программных роботов, которые позволят оптимизировать и ускорить бизнес-процессы.

«Такие старты сложны: наш проект нацелен не на техническую конверсию, а на внедрение обновленных бизнес-процессов, то есть многое – «с нуля». Мы с командой проанализировали имеющиеся процессы, избавились от лишнего и неактуального, поменяли логику адаптации стандартных функций системы под целевые бизнес-запросы – это сотни организационных и технологических изменений. Проект реализовывался в условиях пандемии, и вся проектная команда перешла на удаленный режим работы. Никто не делал внедрения такого масштаба в удаленном режиме до нас. Переход на новую систему был выполнен без негативного влияния на ежедневный бизнес компании. 64 смежные системы и 501 интеграционный сценарий были успешно переключены на SAP S/4HANA без значимых сбоев в смежных процессах. Начиная с четвертых суток, ЧерМК – основное предприятие «Северстали» – начал работать по производственному плану, сформированному в новой системе. На восьмые сутки большая часть пользователей начала осуществлять привычные бизнес-операции в SAP S/4HANA, а к концу второй декады мы вышли на онлайн по большинству транзакций. В этом огромная заслуга как ИТ-специалистов, так и бизнес-команд: выстраивание бизнес-логики процессов, тестирование решений на всей производственной цепочке и запуск новой системы осуществлялись совместными усилиями по гибридной методологии, сочетающей в себе инструменты классического проектного менеджмента и методы гибкой разработки», – сказал Сергей Дунаев, генеральный директор «Северсталь-инфоком».