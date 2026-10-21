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Мальнев Алексей

СОБЫТИЯ


21.10.2026 mt cloud запускает новый сервис по защите корпоративной почты на базе продуктов Positive Technologies 1
27.01.2022 Компания «Инфосистемы джет» опубликовала рекомендации по устранению уязвимости PwnKit в Unix-like дистрибутивах 1
29.04.2020 «Инфосистемы джет» и R-Vision запустили сервис для управления инцидентами ИБ по подписке 1
25.02.2020 «Инфосистемы джет» обеспечат безопасность КИИ «под ключ» 1
21.01.2020 «Инфосистемы Джет» повысила уровень экспертных сервисов Jet CSIRT для промышленных предприятий 1
18.11.2019 Алексей Мальнев, «Инфосистемы Джет»: Безопасность должна приносить бизнесу новую функциональность, а не ограничения 1
27.05.2019 Специалисты «Инфосистемы джет» одержали победу среди команд защитников в The Standoff на Positive Hack Days 9 1
30.08.2018 «Инфосистемы джет» запустили услугу мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 1
18.01.2018 Group-IB и «АМT-Груп» обеспечат безопасность сегментов сетевой инфраструктуры 1
09.12.2016 Алексей Мальнев -

Рынок ИБ стал одним из флагманов в области импортозамещения ИТ-продуктов и решений

 1
18.12.2015 Алексей Мальнев - Импортозамещение заработало в сегменте ИБ 1
12.10.2015 ФСТЭК сертифицировала решение «АМТ-Груп» для защиты критичных сегментов сети 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Мальнев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1459 7
AMT Group - АМТ-Груп 371 3
F6 - F.A.С.С.T. - Ф6 - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасн 981 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5741 2
Fortinet 458 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 198 2
Qualys 73 1
Jet Security Team 1 1
Инфосистемы Джет - Jet Antifraud Team 2 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3485 1
IBM - International Business Machines Corp 9721 1
HP Inc. 5911 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3224 1
Cisco Systems - Splunk 78 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 1
R-Vision - Р-Вижн 282 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 168 1
Красный октябрь 33 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6033 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3704 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5877 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 283 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36148 12
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1258 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7804 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3270 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55075 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14488 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24876 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28651 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36939 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34073 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3606 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2536 3
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1745 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14224 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12412 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1666 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26549 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  896 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8057 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2149 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4236 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7995 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1090 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3903 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6740 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5299 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5319 2
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными - JWT - JSON Web Token 337 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5920 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4504 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1066 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3396 1
IP-сеть - UDP - User Datagram Protocol - IPDR - IP data records 255 1
Web Interface - Веб-интерфейс 2087 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 427 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 708 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 478 1
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 607 1
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 286 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3198 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 67 7
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 81 4
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 316 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5897 2
Kaspersky Security Network - KSN 103 1
Инфосистемы Джет - Jet Signal 2 1
Инфосистемы Джет - Jet Detective 7 1
Linux - Debian GNU 584 1
UNIX Polkit - PolicyKit библиотека 11 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 154 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 1
Linux OS 11693 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1679 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 364 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1035 1
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 255 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1852 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 155 1
F6 - F6 MXDR - F.A.C.C.T. TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial - F.A.C.C.T. TDS Polygon - F.A.C.C.T. TDS Huntbox - F.A.C.C.T. Incident Response Retainer 29 1
Fortinet - FortiSIEM 21 1
Круглов Кирилл 11 1
Абросимова Екатерина 2 1
Сапунов Илья 1 1
Сметанев Игорь 12 1
Кислицын Никита 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 169047 4
Уран - планета Солнечной системы 552 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55157 1
Украина 7973 1
Иран - Исламская Республика Иран 1162 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58656 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54271 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7985 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4008 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1509 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22124 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1256 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2398 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3639 2
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5985 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7592 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12466 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4686 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1702 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5565 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3110 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9166 1
Киберучения 144 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6706 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16410 1
Английский язык 7089 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 624 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8932 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2589 1
Аудит - аудиторский услуги 1287 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8596 1
Reference - Референс 230 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1908 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 396 1
Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 132 1
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 71 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 237 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 437 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1458 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4285 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2701 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480703, в очереди разбора - 724447.
Создано именных указателей - 202990.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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