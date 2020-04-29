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«Инфосистемы джет» и R-Vision запустили сервис для управления инцидентами ИБ по подписке

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«Инфосистемы джет» заключили соглашение о расширении технологического партнерства центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT с разработчиком систем кибербезопасности R-Vision. Теперь клиентам интегратора доступна услуга по управлению инцидентами ИБ на базе платформы R-Vision IRP по модели MSSP. Новый экспертный сервис Jet CSIRT позволит компаниям получить качественные процессы реагирования на кибератаки, сэкономить на приобретении дорогостоящих ИБ-решений и решить проблему нехватки ИБ-специалистов.

Платформа R-Vision IRP представляет собой решение класса SOAR, которое агрегирует данные из различных источников, обогащает инциденты ИБ и помогает управлять их жизненным циклом. Кроме того, продукт обеспечивает координацию работы команды SOC и автоматизирует процедуры реагирования, в том числе в части взаимодействия с ГосСОПКА.

Партнерство компании «Инфосистемы джет» и R-Vision началось с использования IRP-системы вендора в Jet CSIRT для автоматизации внутренних процессов по обработке инцидентов. С прошлого года команда Центра развернула на базе решения внешние сервисы по мониторингу и реагированию на инциденты ИБ. Теперь Jet CSIRT выделил управление киберинцидентами с использованием технологии R-Vision в отдельную услугу и начал предоставлять ее по подписке.

«Востребованность услуги управления инцидентами и технологии SOAR сподвигла нас к формированию отдельного MSSP-направления. Реализовать замысел нам в том числе помогли широкие возможности IRP-платформы от R-Vision по интеграции с SIEM-системами, а также готовность вендора оперативно дорабатывать продукт и предоставлять техническую поддержку. Наши клиенты могут выбирать новую услугу по подписке как в составе комплексного сервиса по мониторингу и реагированию, так и как самостоятельную. При этом они получат не только технологию, но и нашу экспертизу по настройке и обслуживанию решения», — сказал Алексей Мальнев, руководитель центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании «Инфосистемы джет».

«Мы активно развиваем предоставление наших продуктов по MSSP-модели и понимаем, что многие компании сейчас начали переход на сервисную модель. Она позволяет получить гибкий набор услуг под доступный бюджет и бесшовный доступ к экспертизе MSSP-провайдера, — отметил Игорь Сметанев, коммерческий директор R-Vision. — Мы знаем, что развитие экспертных сервисов Jet CSIRT — одно из приоритетных ИБ-направлений компании “Инфосистемы джет”, и сегодня команда центра насчитывает более 20 специалистов, которые прошли обучение по нашим продуктам и готовы оказывать экспертные услуги по мониторингу и реагированию на инциденты ИБ на базе технологий R-Vision».

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