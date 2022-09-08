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«Инфосистемы джет»: количество компьютерных инцидентов за первое полугодие 2022 года возросло в 2,7 раза

По данным центра мониторинга и реагирования на компьютерные инциденты Jet CSIRT компании «Инфосистемы джет» общее количество компьютерных инцидентов за первое полугодие 2022 г. возросло в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. На это повлияла в том числе геополитическая ситуация. Случаи компрометации учетных записей участились в 1,5 раза, заражение вредоносным ПО стало встречаться в 2,4 раза чаще, а количество DDoS-атак возросло почти в 6 раз суммарно за I и II кварталы текущего года.

Цифры подтверждаются и отчетами ENISA, Positive Technologies и CrowdStrike Global Security Attitude Survey: по их данным, доля Supply Chain атак увеличилась на 430%, фишинговых и спам-рассылок — на 163%.

Среди наиболее актуальных категорий инцидентов выделяют заражение вредоносным ПО, вредоносную сетевую активность, компрометацию учетной записи и компрометацию узла.

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В сложившейся ситуации на передний план выходят возможности служб ИБ оперативно обнаружить инцидент и устранить его последствия.

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