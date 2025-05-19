«Инфосистемы Джет» выяснила, что 2,5 миллиона компаний могут стать жертвами мошенников

Эксперты Jet CSIRT, подразделения «Инфосистемы Джет» по реагированию на инциденты информационной безопасности, выявили мошенническую схему, нацеленную на компании и частных лиц, получающих коммерческие предложения. Злоумышленники, используя современные методы социальной инженерии и искусственный интеллект, создают убедительные подделки, эксплуатируя доверие к известным брендам. Об этом CNews сообщили представители компании «Инфосистемы Джет».

По данным экспертов, около 2,5 млн коммерческих компаний в России рискуют стать жертвами подобных атак. Мошенники отправляют со взломанных учетных записей фишинговые письма, тем самым имитируя деловую переписку от имени крупных организаций, что крайне усложняет процесс выявления подделок. В результате реализации подобных схем тысячи компаний уже понесли финансовые потери.

Эксперты «Инфосистемы Джет» обнаружили, что мошенники выбирают известную компанию (например, крупный интернет-магазин, банк или поставщика услуг) и копируют ее фирменный стиль. Они используют реальные логотипы и шрифты, подделывают адрес отправителя и отправляют фишинговое письмо, в котором содержится скидка на товар, эксклюзивное предложение или срочный запрос на оплату счета. Часто используется давление временем — например, «акция заканчивается через 24 часа!».

Текст запроса может содержать ссылку на фишинговый сайт, имитирующий официальную страницу компании. На поддельном сайте жертва может ввести свои данные (логин, пароль от корпоративной почты) или даже перевести деньги по указанным реквизитам. Также письма могут иметь вложения, замаскированные под PDF или Word-документ с вредоносным ПО. Как правило, открытие файла првиодит к краже данных или установке вируса.

«В текущей ситуации, когда мошенники становятся все более изобретательными, крайне важно повысить бдительность и критически оценивать поступающие коммерческие предложения. Пренебрежение правилами безопасности может привести к серьезным финансовым потерям. Если компании будут внедрять комплексные меры защиты и обучать своих сотрудников распознавать и предотвращать фишинговые атаки, им удастся противостоять злоумышленникам», — сказал Павел Абакумов, эксперт по кибербезопасности «Инфосистемы Джет».

Как распознать фишинг

Проверить адрес отправителя и внимательно изучите детали. Мошенники используют похожие, но слегка измененные домены (например, support@brandname.co вместо .com).

Обращать внимание на грамматические ошибки, странные обороты или неестественный тон.

Срочность и давление: фразы вроде «действуйте немедленно» или «ваш аккаунт будет заблокирован» — тревожный сигнал.

Если в письме есть ссылки, навести курсор на ссылку (не кликая!) — если адрес ведет на незнакомый домен, нужно быть осторожным. Не открывать вложения от неизвестных отправителей.

Если вы не заказывали товар и не вели переговоры с компанией, а получили «выгодное предложение», скорее всего, это ловушка.