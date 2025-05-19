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Абакумов Павел
УПОМИНАНИЯ
|19.05.2025
|«Инфосистемы Джет» выяснила, что 2,5 миллиона компаний могут стать жертвами мошенников 1
|06.03.2025
|«Инфосистемы Джет» предупредила о новой мошеннической схеме обмана покупателей на маркетплейсах 1
Абакумов Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 43 1
|ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 707 1
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