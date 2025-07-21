«Инфосистемы Джет» выявила наиболее подверженные DDoS-атакам отрасли

«Инфосистемы Джет» представила результаты анализа распределенных атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS), зафиксированных в первом полугодии 2025 г. Промышленность, телекоммуникации и банковский сектор стали наиболее уязвимыми отраслями.

Специалисты отмечают беспрецедентный характер нападений. За первое полугодие 2025 г. было атаковано более 260 тыс. хостов: в январе — 79,2 тыс., в феврале — 49 тыс., в марте — 17,7 тыс., в апреле — 40 тыс., в мае — 62 тыс. Целями злоумышленников становятся интернет-провайдеры, провайдеры IP-телефонии, предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), компании нефтегазовой отрасли, ИТ-компании и банки.

Также исследование выявило тенденцию, указывающую на увеличение интенсивности и продолжительности DDos-кибератак. В среднем 1447 хостов подвергались атакам ежедневно, на пике число атакуемых хостов достигало 5 тыс. Рекордная продолжительность одной из DDoS-атак составила семь дней без перерыва.

«Наблюдаемый масштаб DDoS-атак вызывает серьезную тревогу, учитывая их направленность на критически важные отрасли. Для обеспечения киберустойчивости и минимизации потенциального ущерба от DDoS-атак организациям необходимо переходить от реактивной модели защиты к проактивной. Мы рекомендуем внедрять комплексные стратегии защиты, включающие инвестиции в современные системы обнаружения и блокирования угроз, регулярное проведение аудита безопасности и тестирования на проникновение, обучение сотрудников основам кибербезопасности и правилам поведения в случае инцидента, а также использование специализированных сервисов для защиты от DDoS-атак», — сказал Павел Абакумов, аналитик сервиса проактивного мониторинга внешних цифровых угроз, Jet CSIRT.