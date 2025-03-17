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PCYSYS PenTera


17.03.2025 VPN-серверы Fortinet не регистрируют успешные брутфорс-атаки 1
07.10.2020 Андрей Янкин, «Инфосистемы Джет» -

Многие компании не используют даже встроенные инструменты защиты облаков

 1
15.07.2020 Технологии PCYSYS позволят «Информзащите» ускорить тестирование на проникновение 2
06.06.2019 Представлена первая автоматическая платформа для проведения пентестов 2

Публикаций - 4, упоминаний - 6

PCYSYS PenTera и организации, системы, технологии, персоны:

PCYSYS Proactive Cyber Systems 2 2
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 56 1
Информзащита 772 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 1
Cymulate 3 1
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Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 167 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 607 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 428 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 786 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2265 1
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 192 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 272 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 597 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7515 1
OSINT - Open Source INTelligence - Разведка на основе открытых источников - Сбор и анализ информации из публично доступных источников 29 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12089 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 667 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2975 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 624 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5134 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 403 1
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4563 3
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 41 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 87 1
Стеблянко Павел 1 1
Сутормина Дарья 1 1
Смирнов Сергей 38 1
Янкин Андрей 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 146214 2
Израиль 2743 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14172 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16478 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7912 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2757 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 764 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 461 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14615 1
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