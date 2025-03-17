Получите все материалы CNews по ключевому слову
PCYSYS PenTera
PCYSYS PenTera и организации, системы, технологии, персоны:
|PCYSYS Proactive Cyber Systems 2 2
|iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 56 1
|Информзащита 772 1
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 1
|Cymulate 3 1
|Стеблянко Павел 1 1
|Сутормина Дарья 1 1
|Смирнов Сергей 38 1
|Янкин Андрей 35 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146214 2
|Израиль 2743 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14172 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347184, в очереди разбора - 763629.
Создано именных указателей - 170991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.