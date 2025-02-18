Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168972
ИКТ 13181
Организации 10320
Ведомства 1446
Ассоциации 973
Технологии 3389
Системы 25128
Персоны 72122
География 2748
Статьи 1508
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2574
Мероприятия 842

Шишкова Татьяна



18.02.2025 Злоумышленники заражали устройства российских пользователей криптомайнером под видом игр-симуляторов 1
27.11.2024 «Лаборатория Касперского»: на четверть выросло количество российских пользователей, столкнувшихся со сталкерскими программами в 2024 году 1
21.11.2024 «Касперский» нашел 4 тысячи «дыр» в спутниковых навигаторов. Устройства 70 производителей уязвимы для кибератак 1
20.11.2024 «Лаборатория Касперского» обнаружила почти 4 тысячи уязвимых спутниковых приёмников сигнала 1
01.11.2024 Ловля на живца: злоумышленники распространяют троянец через финансовые каналы в Telegram 1
20.09.2024 У вас завелась крыса: троянец SambaSpy атакует сотрудников компаний в Италии 1
29.08.2024 Хакеры отбросили принятые ограничения и используют в России, здесь же созданное вредоносное ПО 1
02.08.2024 «Сам себе режиссер»: злоумышленники научились делать собственные модификации программ-вымогателей с помощью готовых решений 1
29.07.2024 Новая версия шпионского троянца Mandrake два года распространялась через Google Play 1
27.05.2024 Кто кроме RedLine: «Лаборатория Касперского» назвала наиболее активные стилеры в 2024 году 1
13.03.2024 15% россиян сталкивались с онлайн-слежкой со стороны новых романтических партнёров 1
02.10.2023 «Лаборатория Касперского» рассказала о новых версиях финансовых зловредов 1
27.05.2020 «Лаборатория Касперского»: число столкнувшихся c ПО для слежки россиян выросло в полтора раза 1
14.09.2018 «Лаборатория Касперского» зафиксировала рост активности банковского троянца Asacub 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Шишкова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4910 14
Coalition Against Stalkerware 9 2
Telegram Group 2019 2
F-Secure 211 1
Centre Hubertine Auclert 1 1
AppEsteem 1 1
Google LLC 11822 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 633 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
GitHub 828 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 931 1
InfoWatch - Инфовотч 1018 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 317 1
DeathStalker - Хакерская группировка 3 1
Stone Wolf - Хакерская группировка 3 1
Illinois Stalking Advocacy Center 1 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 380 1
Unsplash 818 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5472 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5953 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 14
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12698 10
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3088 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24262 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7051 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2239 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1445 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29848 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9214 3
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 140 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7451 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11097 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21259 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30923 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3900 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7623 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7442 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25493 2
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 282 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10561 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 597 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2855 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2948 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1570 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27944 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20732 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6980 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8499 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1237 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13846 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 967 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4183 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1230 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 432 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3939 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2176 1
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 141 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1460 1
Kaspersky GReAT TinyCheck 30 8
Google Android 14055 4
Microsoft Windows 15719 3
Linux OS 10013 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2046 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4501 2
Google Chrome - браузер 1567 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2764 2
Copperhead Android OS 11 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 272 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 63 1
Microsoft Office Word 777 1
Kaspersky Anti-Ransomware Tool 2 1
Google Android Accessibility Service - Google Android Accessibility Suite - Google TalkBack 31 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 528 1
Google Play - Google Store - Android Market 3303 1
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 33 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 33 1
Mozilla Firefox - браузер 1891 1
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 23 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 40 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 125 1
Microsoft Skype 2067 1
Kaspersky Internet Security 458 1
Opera Browser - Браузер 1022 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 105 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 466 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 280 1
Google Android WebView 46 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 230 1
C/C++ - Язык программирования 763 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 55 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4983 1
JAXA QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Michibiki - Квазизенитная спутниковая система Японии 34 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 38 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 153 1
Kaspersky Premium - Kaspersky Plus - Kaspersky Standard - Комплексная защита от киберугроз 38 1
Batchelder Dennis - Бачелдер Деннис 2 1
Скулкин Олег 39 1
Пермяков Руслан 19 1
Амиров Руслан 4 1
Ермолаева Анастасия 2 1
Сафиуллин Роман 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52208 5
Индия - Bharat 5465 3
Германия - Федеративная Республика 12704 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17117 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 2
Европа 21802 2
Азия - Азиатский регион 5554 2
Япония 13304 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3340 2
Казахстан - Республика 5556 1
Армения - Республика 2292 1
Беларусь - Белоруссия 5695 1
Ирландия - Республика 1012 1
Финляндия - Финляндская Республика 3610 1
Польша - Республика 1964 1
Канада 4891 1
Франция - Французская Республика 7860 1
Турция - Турецкая республика 2364 1
Украина 7624 1
Уганда - Республика 82 1
Перу - Республика 276 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1891 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14141 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 234 1
Испания - Королевство 3715 1
Бразилия - Федеративная Республика 2371 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2885 1
Израиль 2738 1
Италия - Итальянская Республика 4358 1
Португалия - Португальская Республика 919 1
Колумбия - Республика 529 1
Земля - планета Солнечной системы 10399 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7533 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18641 2
Энергетика - Energy - Energetically 5109 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 502 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1262 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8745 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29266 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1448 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10986 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1209 1
Английский язык 6657 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10991 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 449 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 883 1
Латинский алфавит 190 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4842 1
Ведомости 1019 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 76 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341496, в очереди разбора - 767410.
Создано именных указателей - 168972.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще