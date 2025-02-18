Шишкова Татьяна
Шишкова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Illinois Stalking Advocacy Center 1 1
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 380 1
|Unsplash 818 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5472 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5953 1
|Batchelder Dennis - Бачелдер Деннис 2 1
|Скулкин Олег 39 1
|Пермяков Руслан 19 1
|Амиров Руслан 4 1
|Ермолаева Анастасия 2 1
|Сафиуллин Роман 2 1
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