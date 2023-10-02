«Лаборатория Касперского» рассказала о новых версиях финансовых зловредов

Устройства российских пользователей атакует новая версия уже известного стилера, который крадет логи криптовалютных кошельков. Эксперты «Лаборатории Касперского» проанализировали новые вредоносные инструменты, один из которых, стилер Lumma, атакует в том числе российских пользователей.

Откуда взялся Lumma. Его предвестник — стилер Arkei, впервые замеченный в мае 2018 г. Lumma — это новая версия Arkei. Она распространяется через поддельный веб-сайт для преобразования файлов .docx в .pdf. Загруженные файлы возвращаются с двойным расширением — .pdf.exe, и при попытке их открытия на компьютер устанавливается зловред. Стилер умеет красть кэшированные файлы, конфигурационные файлы и логи криптовалютных кошельков. Он может работать как плагин для браузера, а также совместим с приложением Binance. В Lumma есть и функции, которых не было в предыдущих версиях стилера, — возможность получать списки системных процессов, усовершенствованные техники шифрования, а также использование динамических конфигурационных файлов, которые присылает командный сервер.

Эволюция Zanubis. Банковский троянец Zanubis, который атакует пользователей из Перу под видом легитимных приложений, известен с 2022 г. Он выманивает разрешение на доступ к Accessibility Services (службе специальных возможностей). Сначала он маскировался под финансовые и криптовалютные сервисы на Android, а в апреле 2023 г. появилась имитация под официальное приложение перуанского Национального управления таможенной и налоговой администрации (SUNAT). Для запутывания кода (обфускации) Zanubis использует Obfuscapk — популярный обфускатор файлов приложений для Android. Троянец подгружает реальный сайт SUNAT с помощью системного компонента WebView, отвечающего за открытие веб-страниц в приложениях.

Как выяснили эксперты, для связи с командным сервером троянец использует протокол WebSocket и библиотеку Socket.IO. Это позволяет ему адаптироваться и оставаться на связи даже в случае проблем. Как и во многих современных вредоносных программах, у Zanubis нет фиксированного списка приложений для атаки: этот список злоумышленники могут настроить под каждое конкретное устройство. При этом зловред может создавать второе соединение, позволяющее получить полный контроль над устройством и даже полностью заблокировать его под видом обновления для Android.

Новый криптор. Эксперты «Лаборатории Касперского» также проанализировали ASMCrypt — недавно обнаруженный криптор/загрузчик, продающийся на подпольных форумах. Инструменты такого типа используются, чтобы скрыть сам процесс загрузки или другое вредоносное ПО. ASMCrypt — это более продвинутая версия загрузчика DoubleFinger, используемая в качестве «фасада» для службы, которая выполняется в сети TOR. Покупатели могут настроить под себя методы заражения, цели атаки, параметры автозагрузки, а также разные возможности ВПО. Вредоносный функционал скрыт внутри изображения с разрешением .png, загруженного на хостинговый сайт.

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«В погоне за прибылью злоумышленники активно используют тему криптовалют и имитируют приложения государственных учреждений. На примере стилера Lumma и троянца Zanubis можно проследить, как меняется ландшафт вредоносного ПО и сама природа подобных киберугроз. Специалистам в области кибербезопасности нужно постоянно отслеживать изменения вредоносного кода и тактик злоумышленников. Чтобы защититься от развивающихся угроз, организациям важно сохранять бдительность и быть в курсе того, как они эволюционируют. Наши отчеты предоставляют информацию о новейших вредоносных инструментах и методах злоумышленников. Это позволяет нам быть на шаг впереди в борьбе за цифровую безопасность», — сказала Татьяна Шишкова, ведущий исследователь угроз информационной безопасности в «Лаборатории Касперского».

Чтобы защититься от подобных киберугроз, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют: создавать резервные офлайн-копии данных, к которым не смогут получить доступ злоумышленники, чтобы в экстренной ситуации ими можно было быстро воспользоваться; установить защитные программы от программ-вымогателей для всех конечных устройств; пользователям — защищать все устройства, с помощью которых кошелек подключается к интернету, с помощью надежного решения; компаниям — предоставлять сотрудникам отдела кибербезопасности возможность доступа к свежей информации о новейших тактиках, техниках и процедурах злоумышленников.