15% россиян сталкивались с онлайн-слежкой со стороны новых романтических партнёров

Примерно каждому седьмому россиянину (15%) знакома ситуация, когда человек, с которым он недавно начал встречаться, следил за ним в Сети. В целом с той или иной формой насилия, в том числе финансового, цифрового или психологического, со стороны текущего или бывшего партнёра сталкивались 35% опрошенных. Таковы данные нового опроса «Лаборатории Касперского».

При этом каждый третий респондент (32%) убеждён, что тайно наблюдать за онлайн-активностями партнёра неприемлемо, это нарушение приватности. В то же время 28% не видят в этом проблем, а 19% ― не видят проблем только в том случае, если такая инициатива взаимна.

«К сожалению, цифровая слежка может вестись разными способами, в том числе с применением сталкерского ПО. Эта проблема крайне актуальна. Так, в 2023 г. число пользователей в России, которые столкнулись с такими программами, выросло почти на 20% по сравнению с 2022. Отличительная особенность сталкерского ПО в том, что для его установки и настройки необходим физический доступ к устройству жертвы. Используя такие зловреды, недоброжелатели могут получить доступ к личным данным жертвы: сообщениям, фотографиям, страницам в соцсетях, данным геолокации, аудио- и видеозаписям, в том числе в режиме реального времени», ― сказала Татьяна Шишкова, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского».

«Технологии развиваются, и ими могут пользоваться в том числе недоброжелатели. Например, они могут распространять дипфейки — искусственно созданные изображения или видео с действиями или ситуациями, которых не было в реальности. Столкнуться с этим может любой человек. Мы ежедневно делимся личными фотографиями в интернете, которые могут быть использованы другими людьми без нашего согласия. Недавно одна из подопечных центра рассказала, как её бывший партнёр, желая отомстить, создал искусственный порноконтент с ней, разослал по списку её контактов и выложил в соцсети. Агрессор может находиться в тысячах километров от жертвы и тем не менее делать её жизнь невыносимой: спамить в комментариях, названивать, шантажировать откровенной перепиской или фото, а также следить за каждым действием в Сети. К сожалению, такое явление как онлайн-сталкинг остается серьёзной проблемой. Именно поэтому сейчас крайне важно работать в направлении просвещения пользователей, рассказывать о таких понятиях как доксинг, цифровая слежка, а также о том, как им противостоять — об основах кибергигиены и цифровой безопасности», — сказала Анастасия Ермолаева, председатель Нижегородского женского кризисного центра (НЖКЦ).

Решение Kaspersky для Android помогает обнаружить сталкерское ПО на мобильных устройствах. Однако эксперты не рекомендуют спешить удалять такие зловредные программы: инициатор слежки скорее всего довольно быстро об этом узнает, какие в этом случае будут последствия ― неизвестно. Лучше обратиться за помощью в правоохранительные органы и специальные центры, помогающие пострадавшим от насилия.

«Лаборатория Касперского» — один из учредителей Коалиции по борьбе со сталкерским ПО (Coalition Against Stalkerware). Помимо этого, специально для некоммерческих организаций, помогающих жертвам домашнего насилия, эксперты Глобального центра исследований и анализа угроз (GReAT) «Лаборатории Касперского» разработали бесплатную утилиту TinyCheck c открытым исходным кодом для борьбы с цифровой слежкой.