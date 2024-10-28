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Positive Technologies стала членом CERT Организации исламского сотрудничества

Экспертный центр безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center) присоединился к группе реагирования на компьютерные инциденты Организации исламского сотрудничества (OIC-CERT). Компания стала первым членом этой группы из России. Основная цель вступления в организацию, которая объединяет национальные центры реагирования 27 стран, — расширять международное взаимодействие и обмениваться опытом для более эффективной борьбы с киберпреступлениями в мире.

«OIC-CERT — это орган Организации исламского сотрудничества, которая объединяет практически полмира и открывает широкие возможности для взаимодействия. Вступление в OIC-CERT — стратегический шаг для нас, — сказал Эльмар Набигаев, руководитель направления реагирования и исследования угроз Positive Technologies. — Наша цель — укрепить киберзащиту во всем мире, что невозможно без кооперации между странами. Как члены OIC-CERT мы получаем доступ к глобальному сообществу экспертов, с которым рады делиться нашим богатым опытом в расследовании инцидентов и совместно бороться с транснациональной киберпреступностью».

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«Мы надеемся, что участие Positive Technologies в OIC-CERT еще больше укрепит сотрудничество между CERT, CSIRT, а также связанными с ними объединениями как внутри, так и за пределами стран — членов Организации исламского сотрудничества», — говорится в сообщении группы. Кроме того, согласно решению правления OIC-CERT, с 14 октября компания считается членом этой организации.

Группа OIC-CERT была создана в 2009 г. и входит в тройку крупнейших подобных объединений в мире. Членами организации являются более 60 представителей стран Африки, Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии. Миссия OIC-CERT — служить платформой для развития потенциала в области кибербезопасности и смягчать последствия кибератак через укрепление глобального сотрудничества.

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