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Добровольская Евгения


19.03.2025 В фонде поддержки российской ИТ-отрасли сменился гендиректор 1
18.12.2020 DISARTIVE в 2021 объединит инновации и общество с помощью AR ART 1
03.09.2020 Disartive – международная ярмарка ультрасовременного цифрового искусства и дизайна стартует в Москве 26 октября 1
25.03.2020 «Цифровое телевидение» поддержит своих зрителей во время карантина 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Добровольская Евгения и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит Центр компетенций 4 2
Ланит Интеграция 193 2
Rarible - NFT Marketplace for Brands, Communities and Traders 3 1
НСТ - Новые сервисные технологии 49 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 861 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2173 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 925 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1030 1
Газпром ПАО 1349 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11815 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 336 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3077 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51479 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14042 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2979 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1397 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5410 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1455 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 496 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1087 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4087 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1509 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 503 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20842 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12791 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16130 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4000 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9363 1
Digital Natives - Цифровые аборигены - Цифровая нация - Цифровой человек 14 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31186 1
Дворецкая Ольга 3 2
Флакс Илья 6 2
Забалуевъ Александра 1 1
Лавров Александр 3 1
Илькаев Алексей 1 1
Определенов Владимир 20 1
Павлов Александр 93 1
Домнин Илья 1 1
Дурманов Николай 1 1
Батишев Антон 1 1
Юшкевич Константин 1 1
Вотчель Олег 1 1
Семенов Денис 1 1
Дорошенко Марина 1 1
Рейв Кирилл 1 1
Никифоров Владимир 11 1
Гндолян Роберт 3 1
Гребенщиков Кирилл 1 1
Abrams J.J. - Абрамс Джей Джей 4 1
Цыварева Татьяна 3 1
Колпакова Светлана 1 1
Кудрявцев Иван 1 1
Мединыч Ольга 1 1
Хорс Михаил 2 1
Ковальчук Михаил 22 1
Карпушкин Иван 2 1
Глебова Анастасия 1 1
Добровольсий Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146308 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43581 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14174 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4040 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1275 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 685 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 712 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2694 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3520 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5857 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 908 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3682 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1269 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 29 1
Смешарики - анимационный сериал для детей 35 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 762 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5474 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2371 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51717 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5497 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10045 1
Русский роман - телеканал 15 1
Мульт Телеканал 2 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 131 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
Disartive - выставка-ярмарка цифрового искусства и дизайна - Disartive NEW MEDICI - премия для цифровых художников и дизайнеров 4 2
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 48 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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