В фонде поддержки российской ИТ-отрасли сменился куратор

«ВЭБ.РФ» сменил главу РФРИТ. Вместо Александра Павлова, переходящего на работу в «ВЭБ.РФ», фонд возглавит Александр Горбань. При Павлове РФРИТ активно участвовал в процессе импортозамщеения российского ПО, также Павлов инициировал уголовное дело в отношении экс-замминистра цифрового развития Максима Паршина, пытавшегося лоббировать распределение грантов через фонд.



Новый глава РФРИТ

Наблюдательный совет «ВЭБ.РФ» принял решение о смене руководства РФРИТ (Российский фонд развития информационных технологий). Глава фонда Александр Павлов покидает свой пост и станет главным управляющим партнером «ВЭБ.РФ». Его задачей будет курирование технологии искусственного интеллекта.

Новым главой РФРИТ станет Александр Горбань. Его задачей станет реализация одного из пяти приоритетных направлений «ВЭб.РФ» — технологического лидерства. Ранее гортань занимал должность управляющего директора бизнес-блока «ВЭБ.РФ» и отвечал за проекты государственно-частного партнерства в городской экономике.

Чем занимается РФРИТ

РФРИТ был создан в 2017 г. Минкомсвязи (прежнее название Минцифры) с целью поддержки отечественных ИТ-разработчиков. Фонд распределял гранты на разработку и внедрение ПО в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика». В рамках реформы институтов развития РФРИТ вошли в группу «ВЭБ.РФ». В 2021 г. фонд возглавил Александр Павлов, который до этого был советником министра цифрового развития, а еще раньше работал в Администрации Президента.

©Denis_Vostrikov / Фотобанк Фотодженика В фонде поддержки российской ИТ-отрасли сменился куратор

В 2021 г. «Яндекс» перечислил фонду 1,5 млрд руб.: это стало итогом разбирательств в ФАС (Федеральная антимонопольная служба) относительно «дела колдунщиков»: дискриминации «Яндексом» в своей поисковой выдаче. В 2022 г. значимость РФРИТ выросла в связи с началам массового процесса импортозамещения в сфере ИТ.

РФРИТ стал выдавать гранты на поддержку ОЗП (особо-значимые проекты), отобранных в рамках деятельности ЦКР (центры компетенций разработки) и ИЦК (индустриальные центры компетенций). В бюджете РФРИТ на 2022 г. было заложено 15 млрд руб. на предоставление грантов. В 2023 г. были предоставлены гранты ОЗП на сумму 5,3 млрд руб. В бюджете на 2024 г. на соответствующие цели было заложено 7 млрд руб.

Коррупционные скандалы вокруг РФИТ

Вокруг деятельности РФРИТ произошел ряд коррупционных скандалов. В 2022 г. были арестованы Евгений Добровольский и Иван Алехин, По версии обвинения, они являются «решальщиками», которые пытались дать взятку занимавшему тогда пост замгендиректора фонда Ильи Костунову с целью получения грантов курируемыми ими ИТ-компаниями.

В 2023 г. правоохранительными органами были арестованы замминистра цифрового развития Максим Паршин (курировал ИТ-отрасль) и гендиректор компании БФТ («дочка» «Ростелекома») Александр Моносов. По версии обвинения, Моносов дал взятку Паршину в размере 31 млн руб. с целью лоббирования получения рядом ИТ-компания грантов от РФРИТ.

Как писало издание Tadviser со ссылкой на материалы судебного заседания, обращение в правоохранительные органы направил Павлов. Он сообщил о давлении со стороны Паршина с целью предоставления грантов ряду ИТ-компаний, якобы рекомендованных Минцифры. После этого Павлов стал участвовать в оперативных мероприятиях, в том числе носить подслушивающее устройство.

В материалах дела также указывалось, что в конце 2022 г. Паршин обсуждал с главой Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИТ (ЦКИТ) Ильей Массухом необходимость замены Павлова на посту главы РФРИТ. Массух входил в наблюдательный совет РФРИТ и участвовал в принятии решений о распределении грантов.

После возникнувшего скандала Минцифры приостановило распределение гарантов РФРИТ. Затем министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что РФРИТ более не будет выдавать гранты на разработку ИТ-продуктов, а сосредоточиться на грантах на внедрение.