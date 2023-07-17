Минцифры приостановит выдачу грантов и проверит уже выданные. «Не чистые» проекты будут отменены

Большая проверка грантов

Минцифры проведет аудит принятых решений о выдаче грантов в 2022-2023 гг. и отменит проекты, «по которым есть сомнения в их 100% чистоте» до 1 сентября 2022 г. До этого времени выдача грантов будет приостановлена. Об этом ведомство сообщило в своем официальном Telegram-канале.

Помимо этого, министерство обновит состав органов принятия решений и пул экспертов, участвующих в оценке поступающих заявок, а также проведет независимую оценку компетенций сотрудников РФРИТ (Российский фонд развития информационных технологий, основной оператор грантов).

Минцифры также оптимизирует процессы принятия решений о выдаче грантов для полного исключения влияния на них сотрудников министерства, и обеспечит прозрачность и публичность всех этапов запуска и реализации таких проектов.

Комиссия Минцифры

Для достижения заявленных целей (проверки «чистоты» выданных грантов и обеспечения прозрачности при выдаче новых) Минцифры создаст комиссию по проверке во главе с Максутом Шадаевым.

Максут Шадаев возглавит комиссию по аудиту грантов

В комиссию войдут уполномоченные представители основных ассоциаций в сфере ИТ (АПКИТ, Руссофт, АРПП «Отечественный софт» и др.) и экспертных организаций, следует из сообщения ведомства.

Комиссия проверит обоснованность всех отказов в поддержке проектов и наличие конфликта интересов, рассмотрит все жалобы и предложения по оптимизации процессов и процедур и публично представит результаты анализа процессов и аудита проектов.

Представители Минцифры не стали комментировать причины приостановки и проверки грантов.

Задержание Максима Паршина

Решению Минцифры о приостановке и проверке грантов предшествовало задержание замглавы Минцифры Максима Паршина. Ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере.

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Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи написал в своем Telegram-канале, что Максим Паршин был взят с поличным при получении взятки в 3,5 млн руб. в московском ресторане 12 июля 2023 г.

«Деньги, по предварительной версии, предназначались за помощь в выделении грантов», пишет Хинштейн.

Telegram-канал «Нецифровая экономика» обратил внимание, что на сайте суда карточка дела Максима Паршина соседствует с карточкой дела Моносова А.Н., которому избирается мера пресечения по статье 291, ч. 5, дача взятки в особо крупном размере.

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Фамилия и инициалы Моносова совпадают с фамилией и инициалами гендиректора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» («БФТ-Холдинг») Александра Наумовича Моносова, указывает автор телеграм-канала и предполагает, что он и есть «контрагент» Паршина.

Но Басманный районный суд Москвы не стал арестовывать Максима Паршина. На время следствия его направили под домашний арест. Второй подозреваемый, А. Н. Моносов также оказался под домашним арестом на тот же срок – до 12 сентября 2023 г.