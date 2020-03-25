«Цифровое телевидение» поддержит своих зрителей во время карантина

В связи с карантином, частично введенном в компаниях России, «Цифровое телевидение» предлагает зрителям провести домашний досуг с удовольствием и пользой, и открывает расширенный доступ к своим познавательным и развлекательным каналам.

Все телеканалы «Цифрового телевидения», а также приложения «Моя планета» и «Мульт» отреагировали на сложившуюся ситуацию: людям, оказавшимся на карантине, так или иначе нужно планировать свой досуг в ограниченном пространстве. В таких условиях признанные лидеры ТВ-индустрии делают доступ к собственным сервисам расширенным и зачастую бесплатным.

«Приоритетом "Цифрового телевидения" всегда был качественный досуг наших зрителей. В этот непростой период мы решили поддержать всех, кто принял ответственное решение перейти на домашний режим. Открывая доступ к нашим ресурсам, мы рассчитываем, что разнообразие тематических линеек нашего контента поможет провести это время с пользой. Сейчас весь мир объединен общей идеей борьбы с вирусом и это наш вклад в общее дело», – сказал Роберт Гндолян, генеральный директор «Цифрового телевидения».

Телеканал «Доктор» наиболее тесно связан с ситуацией вокруг коронавируса в России и находится в плотном контакте со своими зрителями и подписчиками на цифровых платформах. В еженедельных эфирах и стримах, организованных «Доктором», гостями уже были такие авторитетные специалисты как представитель Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации Мелита Вуйнович, практик рациональной психологии Михаил Хорс, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Вакулов, врач-инфекционист Владимир Никифоров, эксперт по вопросам биологической безопасности и экологии Николай Дурманов. 25 марта и 1 апреля на телеканале «Доктор» снова состоится обсуждение самых актуальных новостей о COVID-19, эксперты поделятся мнением о текущей ситуации и ответят на самые волнующие зрителей и подписчиков вопросы.

«Безусловно, распространение нового вируса в средствах массовой информации происходит быстрее, чем среди населения. Поэтому индустрия медиа стала первой, которая на себе ощутила "коронавирусный" эффект. Этот эффект повлиял и на развлекательное телевидение, поскольку произошел естественный отток зрительского интереса от развлекательного телевидения в сторону информационного. Сейчас развлекательное тематическое телевидение отыгрывает потери. Уже сегодня провайдеры платного ТВ отмечают рост телесмотрения в первую очередь в сегменте детского платного телевидения. Уверен, что мы повторим мировой тренд, который отмечает резкий рост цифровых развлечений. Многие провайдеры, проявляя высокую социальную ответственность, предоставляют потребителям более широкий объем сервисов в текущем ARPU. И мы их в этом активно поддерживаем», – сказал Михаил Ковальчук, генеральный директор «Сигнал медиа».

Телеканал «Мульт» в ближайшее время порадует детей новыми сериями любимых мультфильмов.

«Мы решили скорректировать сетку вещания всех наших детских каналов под дневное телесмотрение, так как сейчас многие дети вместе со своими родителями находятся дома. Телезрителей ждет множество приятных сюрпризов и премьер новых серий уже полюбившихся мультсериалов, таких как: "Лео и Тиг", "Сказочный патруль. Хроники чудес", "Кошечки-собачки", "Ми-ми-мишки", "Ник-изобретатель", "Четверо в кубе", "Маша и медведь», "Машины песенки", "Смешарики", "Простоквашино", "Фееринки", "Джинглики" и многие другие», – сказала Татьяна Цыварева, генеральный продюсер телеканала «Мульт».

Помимо этого, приложение «Мульт» открыло бесплатный доступ к просмотру лучших российских анимационных сериалов, произведенных по заказу ВГТРК и «Цифрового телевидения» студиями «Паровоз» и «100 Киловатт». Мультсериалы будут доступны абсолютно бесплатно до середины апреля.

Также бесплатный доступ открыт к приложению «Моя планета». В нем пользователи смогут познакомиться с главными проектами и премьерами телеканалов «Моя планета», «Живая планета», «Наука», «История» и «Т24».

«Анатомия монстров», «В погоне за чудом», «Не факт!», «Просто физика», «Кавказский пленник», «Страшно. Интересно» – документальные фильмы, научно-популярные шоу и эксклюзивные программы – все это можно будет посмотреть бесплатно вплоть до конца мая.

Щедрый репертуар премьер и любимых хитов подготовили для зрителей и каналы группы «ЦТ кино».

«Кино во все времена спасало и вдохновляло людей, и этой весной задача "отвлечь, развлечь и увлечь" приобретает для нас звучание девиза. Мы недавно провели исследование и выяснили, что кинотерапию как прием используют в своей практике 80% российских психологов. У каждого из них в «аптечке» свой набор специфических картин под разные случаи, но у всех есть один схожий совет: в трудное время смотрите любимые фильмы. Поверьте, такие фильмы у нас есть, и их много», – сказал Иван Кудрявцев, директор по киноканалам «Цифрового телевидения».

В весеннем эфире канала Cinema — и отдельные приключенческие блокбастеры уровня «Джуманджи», «Пятого элемента» или «Индианы Джонса», и целые тематические недели: например, фильмов про неуловимых преступников, вроде «Поймай меня, если сможешь» с ДиКаприо и «На гребне волны» с Патриком Суэйзи.

Хорошее настроение подарит канал «Комедия»: в его эфире появятся и «Горько», и «Супербобровы». Любителей хорроров ждут сеансы НСТ: на «Настоящем страшном» весной — все эпизоды «Пункта назначения», «Блэйда» и «Обители зла», а также «Война миров Z» с Брэдом Питтом и зомби-комедия «Добро пожаловать в Zомбиленд». В ежедневном эфире молодежного канала FAN — такие топовые образцы аниме, как «Блич», «Черный клевер» и «Судьба: Начало» и, конечно же фантастика: например, ко Дню космонавтики канал покажет всю кинотрилогию «Стартрек» от режиссера и продюсера Джей Джей Абрамса.

Подборка мелодрам и романтических комедий подарит весеннее настроение зрительницам «Русского романа»: в эфире будут и «Смайлик», и «Как извести любовницу за семь дней» со Светланой Колпаковой и Ольгой Мединыч. Сетка «Русского бестселлера» полна ударных многосерийных хитов: тут будут и последний сезон «Балабола» с Константином Юшкевичем, и оба сезона «Двойной сплошной» с Евгенией Добровольской и Кириллом Гребенщиковым. А «Русский детектив» порадует зрителей культовыми сериалами, в том числе «Бригадой» и «Ликвидацией».

На телеканалах «Цифрового телевидения» планируются и другие активности на время карантина.