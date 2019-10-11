Обновление ПО парализовало работу «Почты России»

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Масштабный сбой

Все отделения «Почты России», расположенные в Санкт-Петербурге, отказались принимать посылки, письма и денежные переводы из-за сбоя при обновлении информационной системы.



Как пишет «Фонтанка», проблемы в работе «Почты России» начались около 17:30 по московскому времени в четверг, 10 октября 2019 г. В пресс-службе «Почты России» CNews подтвердили факт сбоя в работе отделений, пояснив, что он вызван технической ошибкой при установке обновления единой автоматизированной системы отделений (ЕАС ОПС). Там также пообещали восстановить работу отделений в самое ближайшее время.

Действительно, ближе к 20:00 специалистам компании удалось восстановить работоспособность 80% отделений, а окончательно технические неполадки были устранены уже после завершения рабочего дня. Напомним, режим работы «Почты России» в Санкт-Петербурге предусматривает закрытие отделений почтовой связи не позднее, чем в 20:00.

Что такое ЕАС ОПС

Единая автоматизированная система отделений почтовой связи (ЕАС ОПС) разработана по принципу «единого окна» и заменяет более 15 различных программных продуктов, использовавшихся «Почтой России» до ее внедрения.

Сбой при обновлении ПО привел к приостановке работы всех без исключения почтовых отделений Санкт-Петербурга

Функциональность ЕАС ОПС позволяет работникам «Почты России» регистрировать входящие и исходящие почтовые отправления; осуществлять прием и выплату денежных переводов, пенсий и пособий; оформлять услуги страхования, брокерского обслуживания услуги телеграфной и голосовой связи, банковских вкладов и кредитов; продавать лотерейные, авиа- и железнодорожные билеты.

Клиент ЕАС ОПС, используемый сотрудниками отделений «Почты России», является приложением для операционной системы Windows. Серверная часть системы представляет собой службу для Windows Server. Для накопления данных применяется СУБД Microsoft SQL Server.

Как внедряли ЕАС ОПС

Работы по разработке и пилотированию ЕАС ОПС с 2013 г. выполняла ИТ-компания GMCS. К началу декабря 2015 г. систему внедрили и протестировали в 100 отделениях «Почты России».

В конце 2015 г. GMCS выиграла тендер «Почты России» на сумму примерно 890 млн руб. По условиям контракта, заключенного между компаниями, GMCS предстояло в течение 1,5 лет заниматься развитием и тиражированием ЕАС ОПС. Систему планировалось установить в 25 управлениях почтовой связи, 15 тыс. отделений и 274 почтамтах. По истечении срока действия договора госкомпания планировала продолжить внедрение собственными силами.

Весной 2016 г. «Почта» провела тендер на предоставление ей в лизинг серверного оборудования под внедрение ЕАС ОПС. Стартовая (минимальная) контракта составляла 1,232 млрд руб., но «Почте России» удалось сбить ее до 640,5 млн. Победителем конкурса объявили компанию «И.Л.С.».

В конце 2016 г. «Почта России» обновила 30 тыс. комплектов автоматизированных рабочих мест (АРМ) для тиражирования системы ЕАС ОПС в 17,2 тыс. почтовых отделений. Для установки нового оборудования в первую очередь выбирались почтовые отделения, расположенные в крупных городах с высоким трафиком клиентов. Обновление программного продукта затронуло 54 филиала предприятия. В частности, новое ПО было установлено в 444 почтовых отделениях Москвы.

В январе 2017 г. конкурс на тиражирование ЕАС ОПС системы выиграл коллективный участник в лице компаний GMCS, НСТ, «Ланит» и «Информзащита». От исполнителя требовалось внедрить систему в 24,6 тыс. отделений почтовой связи и 25 управлениях. Стоимость контракта составила 1,1 млрд руб.

К маю 2017 г. к ЕАС ОПС было подключено свыше 21 тыс. почтовых отделений по всей стране.