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Utilex DataStone Модульный микро-ЦОД
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Utilex и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8637 1
|Связной ГК 1395 1
|OR Group - Обувь России 29 1
|БоАЗ - Богучанский алюминиевый завод 5 1
|Фосс Валентин 14 8
|Кондратьев Петр 3 2
|Шарабарин Роман 2 1
|Ужакин Роман 2 1
|Селиванов Дмитрий 52 1
|Карпенко Дмитрий 31 1
|Андронов Сергей 30 1
|Карпов Алексей 24 1
|Абрамкин Александр 3 1
|Заединов Руслан 47 1
|Тикунов Владимир 4 1
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