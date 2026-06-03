Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 195408
ИКТ 15042
Организации 11611
Ведомства 1499
Ассоциации 1098
Технологии 3570
Системы 26910
Персоны 85225
География 3080
Статьи 1578
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2798
Мероприятия 895

Utilex DataStone Модульный микро-ЦОД

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.06.2026 Микро-ЦОД DataStone+ включены в ГИСП 3
05.11.2024 «Утилекс» за 5 месяцев поставила заказчикам более 300 микро-ЦОД линейки DataStone 3
09.07.2024 «Утилекс» наращивает объёмы производства микро-ЦОД DataStone+ 4
05.02.2024 «Утилекс» разработал имитатор серверов для микро-ЦОД DataStone+. 3
10.01.2024 «Утилекс» вновь подтвердил класс защиты IP65 для линейки микро-ЦОД DataStone. 3
07.04.2023 «Утилекс» начал производство микро-ЦОДов DataStone для распределительных узлов СКС 1
12.09.2017 «Ланит-Сибирь» создала модульный ЦОД для нужд Богучанского алюминиевого завода 3
26.05.2017 «Ланит-Сибирь» запустила модульный микро-ЦОД в филиале Сбербанка в Красноярске 2
07.12.2016 Softline масштабировала инфраструктуру «Обуви России» на базе микро-ЦОДа 1
27.01.2016 «Сервионика» стала партнером «Утилекс» 2
21.11.2014 «Ланит-Сибирь» предложит модульные ЦОД на базе разработок «Утилекс» 2
05.02.2014 Использование модулей сокращает стоимость владения ЦОДа на 13–18% 1
21.11.2012 Maykor займется поставкой и обслуживанием инфраструктурных решений «Утилекс» 1

Публикаций - 13, упоминаний - 29

Utilex и организации, системы, технологии, персоны:

Utilex - Утилекс 48 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2356 3
Ланит Сибирь - Ланит Красноярск 7 3
Softline - Софтлайн 3595 1
HP Inc. 5859 1
Крок - Croc 1926 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1360 1
Yahoo! 3725 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1114 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 200 1
Т1 Сервионика - Servionica 277 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 312 1
Eaton - Tripp Lite 16 1
НСТ - Новые сервисные технологии 49 1
Google LLC 12559 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1595 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8637 1
Связной ГК 1395 1
OR Group - Обувь России 29 1
БоАЗ - Богучанский алюминиевый завод 5 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3755 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12582 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77300 8
ЦОД микро - МикроЦОД - ЦОД мини 42 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32895 6
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1755 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15701 5
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2978 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24769 3
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1589 3
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 92 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1546 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5789 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23905 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4303 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12645 2
ЦОД Модульный - modular data center - Модульные центры обработки данных - МЦОД 79 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11974 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1373 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 103 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6510 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17716 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 566 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 542 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 536 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2447 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1380 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7490 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1886 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2445 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 488 1
Стандартизация - Standardization 2309 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1019 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14630 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1108 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 564 1
Utilex - Clever Breeze 8 6
Utilex - NOTA ЦОД на парковке - NOTA Модульный ЦОД 2 2
3M Novec 13 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 647 1
Фосс Валентин 14 8
Кондратьев Петр 3 2
Шарабарин Роман 2 1
Ужакин Роман 2 1
Селиванов Дмитрий 52 1
Карпенко Дмитрий 31 1
Андронов Сергей 30 1
Карпов Алексей 24 1
Абрамкин Александр 3 1
Заединов Руслан 47 1
Тикунов Владимир 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 163383 11
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2793 3
Россия - СФО - Новосибирск 4815 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54209 1
Земля - планета Солнечной системы 10812 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1886 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3111 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1630 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1286 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1053 1
Россия - СФО - Красноярский край - Богучанский район - Богучаны 19 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6607 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6523 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 405 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2416 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21200 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2308 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3510 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15734 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 755 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5931 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52685 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5497 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7248 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1888 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1493 1
IDC - International Data Corporation 4963 1
Markets&Markets Research 113 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 174 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446829, в очереди разбора - 728762.
Создано именных указателей - 195408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290