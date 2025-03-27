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Индексная книга (каталог) CNews*
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Абрамкин Александр


27.03.2025 Цифровой помощник врача «ТОП-3» помогает врачам Воронежской области 1
26.05.2017 «Ланит-Сибирь» запустила модульный микро-ЦОД в филиале Сбербанка в Красноярске 1
05.10.2016 «Транстелеком» предоставил каналы связи Сбербанку в Красноярском крае 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Абрамкин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2176 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2052 1
Utilex - Утилекс 46 1
Ланит Сибирь - Ланит Красноярск 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7452 2
Связной ГК 1372 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1261 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30128 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1074 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10418 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9425 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11754 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14005 1
ЦОД микро - МикроЦОД - ЦОД мини 38 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 93 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11202 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 1
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 72 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3777 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1375 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13448 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2210 1
Utilex - DataStone Модульный микро-ЦОД 12 1
Кондратьев Петр 3 1
Колесник Андрей 23 1
Фосс Валентин 14 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1687 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2527 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1412 2
Россия - РФ - Российская федерация 146658 1
Россия - СФО - Иркутская область 1129 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 587 1
Россия - ДФО - Амурская область 754 1
Россия - Бородино 43 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48626 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18880 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349494, в очереди разбора - 761995.
Создано именных указателей - 171810.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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