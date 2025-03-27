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Абрамкин Александр
Абрамкин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2176 1
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2052 1
|Utilex - Утилекс 46 1
|Ланит Сибирь - Ланит Красноярск 7 1
|Кондратьев Петр 3 1
|Колесник Андрей 23 1
|Фосс Валентин 14 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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